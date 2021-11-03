Анекдоты: Сегодня с утра я опять забыл сделать зарядку. И так 8-й год подряд...

Не страхуйте свою жизнь, берегите близких, не давайте им повода для убийства.
* * *
Маленькие хитрости.
Если во время дачи взятки чиновник не принял у вас купюру, попробуйте разгладить ее и дать другой стороной.
* * *
Есть такая профессия - время от времени удачно выходить замуж.
* * *
Судя по женским сайтам, настоящий мужчина постоянно кому-то чё-то должен.
* * *
Что европейцу - локдаун, то русскому - выходные.
* * *
- О! Привет! Ты уже вышел из дурдома?
- Да, но какой ценой! Пришлось отречься от престола!
* * *
- Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды.
- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал случайно.
* * *
- Сынок, сегодня ты стал совсем большим, поэтому у нас с мамой для тебя особый подарок. Вот тебе твоя первая маска.
* * *
Решил сесть на диету. Теперь не ем после шести. Пива.
* * *
У меня классический гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка «Вдруг похудею».
* * *
Я люблю, когда зимой лежит снег. Тогда у меня такой же красивый газон, как у соседа.
* * *
- А вот если бы у тебя все было: деньги, известность, дома, машины, внимание красивых женщин, чего бы ты больше всего боялся?
- Проснуться.
* * *
Объявление на двери подъезда:
«Уважаемые дамы! Просьба заводить любовников из местных, соседям негде парковаться!»