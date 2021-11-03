Анекдоты: Сегодня с утра я опять забыл сделать зарядку. И так 8-й год подряд...

Не страхуйте свою жизнь, берегите близких, не давайте им повода для убийства.

* * *

Маленькие хитрости.

Если во время дачи взятки чиновник не принял у вас купюру, попробуйте разгладить ее и дать другой стороной.

* * *

Есть такая профессия - время от времени удачно выходить замуж.

* * *

Судя по женским сайтам, настоящий мужчина постоянно кому-то чё-то должен.

* * *

Что европейцу - локдаун, то русскому - выходные.

* * *

- О! Привет! Ты уже вышел из дурдома?

- Да, но какой ценой! Пришлось отречься от престола!

* * *

- Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через лючок бензобака за 1,2 секунды.

- Круто. А снимал кто?

- Да медведь нажал случайно.

* * *

- Сынок, сегодня ты стал совсем большим, поэтому у нас с мамой для тебя особый подарок. Вот тебе твоя первая маска.

* * *

Решил сесть на диету. Теперь не ем после шести. Пива.

* * *

У меня классический гардероб:

1. Надеть нечего.

2. Вешать некуда.

3. Выкинуть жалко.

4. И специальная полка «Вдруг похудею».

* * *

Я люблю, когда зимой лежит снег. Тогда у меня такой же красивый газон, как у соседа.

* * *

- А вот если бы у тебя все было: деньги, известность, дома, машины, внимание красивых женщин, чего бы ты больше всего боялся?

- Проснуться.

* * *

Объявление на двери подъезда:

«Уважаемые дамы! Просьба заводить любовников из местных, соседям негде парковаться!»