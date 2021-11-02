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Звезды2 ноября 2021 19:30

58-летняя Деми Мур пришла в лифчике на вручение модной премии

Актриса похвасталась эффектным декольте
Ирина СУХАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Деми Мур выглядит удивительно молодо для своего возраста.

Деми Мур выглядит удивительно молодо для своего возраста.

Фото: REUTERS

В Нью-Йорке минувшим вечером вручили премии журнала WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards. Церемония прошла в Музее современного искусства. Ежегодно эта награда присуждается знаменитостям, добившимся успехов в области моды, искусства, музыки, литературы, спорта. В качестве гостей вечера были приглашены многие звезды, в том числе голливудская актриса Деми Мур.

58-летняя Деми стала одной из самых ярких участниц церемонии. Артистка вышла на красную дорожку в эффектном бархатном брючном костюме Fendi. Глубокое декольте позволяло продемонстрировать черный бюстгальтер и впечатляющий бюст звезды.

58-летняя Деми стала одной из самых ярких участниц церемонии.

58-летняя Деми стала одной из самых ярких участниц церемонии.

Фото: EAST NEWS

Наряд Деми был настолько нескромным, что ей удалось затмить даже всегдашнюю возмутительницу спокойствия Ким Кардашьян. 41-летняя модель в этот раз была одета на удивление скромно — в коричневое кожаное платье Fendi x Skims. Облегающий наряд подчеркнул ее роскошные формы, но ничего более. Впрочем, выбор этого наряда был вполне обоснован. Недавно Кардашьян объявила о коллаборации своего бренда Skims с модным домом Fendi, и это платье — как раз из новой коллекции.

Деми часто приглашают на модные показы, причем не только в качестве гостьи, но и как модель. Весной этого года она стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Fendi сезона весна-лето 2021. Дефиле прошло в рамках Недели высокой моды в Париже. Актриса плавно проплыла по подиуму в черном брючном костюме из атласа и в длинных серьгах. В этом же наряде она предстала на обложке апрельского номера итальянского «Vogue».

Артистка вышла на красную дорожку в эффектном бархатном брючном костюме Fendi.

Артистка вышла на красную дорожку в эффектном бархатном брючном костюме Fendi.

Фото: REUTERS

А минувшим летом Мур сфотографировалась для рекламы купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Сначала Деми просто вкладывалась в него финансово, и вот теперь решила стать «лицом» новой коллекции. Рекламная компания оказалась очень необычной, ведь вместе с Мур в ней снялись все ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула.

Деми – известная поклонница пластической хирургии.

Деми – известная поклонница пластической хирургии.

Фото: REUTERS

Деми – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц. Говорят, ближе к 50 годам Деми решилась даже на пластику коленей – подтянула обвисшую кожу над коленными чашечками. Впрочем, сама актриса эти слухи никогда не подтверждала. Но выглядит она и вправду удивительно молодо для своего возраста.

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