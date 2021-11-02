58-летняя Деми Мур пришла в лифчике на вручение модной премии

Деми Мур выглядит удивительно молодо для своего возраста. Фото: REUTERS

В Нью-Йорке минувшим вечером вручили премии журнала WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards. Церемония прошла в Музее современного искусства. Ежегодно эта награда присуждается знаменитостям, добившимся успехов в области моды, искусства, музыки, литературы, спорта. В качестве гостей вечера были приглашены многие звезды, в том числе голливудская актриса Деми Мур.

58-летняя Деми стала одной из самых ярких участниц церемонии. Артистка вышла на красную дорожку в эффектном бархатном брючном костюме Fendi. Глубокое декольте позволяло продемонстрировать черный бюстгальтер и впечатляющий бюст звезды.

58-летняя Деми стала одной из самых ярких участниц церемонии. Фото: EAST NEWS

Наряд Деми был настолько нескромным, что ей удалось затмить даже всегдашнюю возмутительницу спокойствия Ким Кардашьян. 41-летняя модель в этот раз была одета на удивление скромно — в коричневое кожаное платье Fendi x Skims. Облегающий наряд подчеркнул ее роскошные формы, но ничего более. Впрочем, выбор этого наряда был вполне обоснован. Недавно Кардашьян объявила о коллаборации своего бренда Skims с модным домом Fendi, и это платье — как раз из новой коллекции.

Деми часто приглашают на модные показы, причем не только в качестве гостьи, но и как модель. Весной этого года она стала главной звездой показа новой коллекции модного дома Fendi сезона весна-лето 2021. Дефиле прошло в рамках Недели высокой моды в Париже. Актриса плавно проплыла по подиуму в черном брючном костюме из атласа и в длинных серьгах. В этом же наряде она предстала на обложке апрельского номера итальянского «Vogue».

Артистка вышла на красную дорожку в эффектном бархатном брючном костюме Fendi. Фото: REUTERS

А минувшим летом Мур сфотографировалась для рекламы купальников Andie Swim. Звезда сотрудничает с этим брендом с момента его основания. Сначала Деми просто вкладывалась в него финансово, и вот теперь решила стать «лицом» новой коллекции. Рекламная компания оказалась очень необычной, ведь вместе с Мур в ней снялись все ее дочери от брака с Брюсом Уиллисом: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула.

Деми – известная поклонница пластической хирургии. Фото: REUTERS

Деми – известная поклонница пластической хирургии. Впервые звезда легла под нож еще в юности, чтобы исправить форму носа. Актриса не раз делала подтяжку и увеличение груди. Перед фильмом «Стриптиз» она вставила себе имплантаты третьего размера, с которыми ходит и поныне. Кроме того, ради роли стриптизерши Мур сделала пластику ягодиц. Говорят, ближе к 50 годам Деми решилась даже на пластику коленей – подтянула обвисшую кожу над коленными чашечками. Впрочем, сама актриса эти слухи никогда не подтверждала. Но выглядит она и вправду удивительно молодо для своего возраста.