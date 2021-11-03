Вопрос дня: А вы какой из ноябрьских праздников отмечаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам стран СНГ:

- 4 ноября буду работать в комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы - как глава Комитета по делам СНГ. Что касается 7 ноября - к этому празднику я в силу своего характера отношусь по-особенному. В этот день в 1941-м мой отец прошел в том знаменитом параде по Красной площади. Это и есть идеология, которая задается государством. Если сложить все главные праздники в году, это и будет идеология, за которую мы сражаемся и умираем.

Николай СВАНИДЗЕ, журналист, историк:

- Не отмечаю ни одну из дат. Думаю, 7 ноября отмечают только активисты КПРФ. И то лишь по служебной необходимости. Ну а 4 ноября не отмечает вообще никто - это эфемерная дата. У нас эфемерные даты стали превращаться в реальность. Хотя, когда на телеэкране 23 февраля отмечал Штирлиц, это не казалось мифом. Сейчас же никто не будет печь картошку в костре в стылом ноябре. Да, 7 ноября день значимый, но негативный. Сегодня в эти дни люди будут отдыхать и заниматься своими делами.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- 7 ноября я с огромным удовольствием много лет ходил на демонстрации. Это объяснимо - мы пели песни про революционных романтиков и «комиссаров в пыльных шлемах». И отношение к товарищу Сталину со школьной скамьи формировалось позитивное, а потом разрушалось. Но все те годы я был твердо уверен, что товарищ Ленин был романтиком народного бунта. Сейчас все изменилось, и ощущение ноябрьских праздников ушло.

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник президента Ельцина:

- Семейных торжеств у меня ни в тот ни в другой день не предполагается. Но 4 ноября я жду с нетерпением - в этот день должно состояться заседание Высшего госсовета России и Белоруссии. А события 7 ноября, связанные с революцией, я рассматриваю как трагедию. Притом помня про парад на Красной площади 1941 года - это очень значимое для меня событие, которое я отмечу непременно,

Виталий ДЕМИДКИН, полковник «Альфы»:

- Положительно отношусь к обоим праздникам.