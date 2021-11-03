Народов много - страна одна!

Москва - самый многонациональный город России.

Традиционный Большой этнографический диктант пройдет с 3 по 7 ноября в онлайн-формате.

Главные задачи мероприятия не поменялись - Диктант позволит оценить знания россиян о проживающих в России народах, их культуре, традициях и обычаях, главное - в очередной раз привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Как принять участие

• Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.

• Рабочие языки - русский, английский, испанский, китайский.

• Задания опубликуют в 0.01 3 ноября 2021 года (мск) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

• Задания оформлены в виде теста и включают в себя:

- 20 вопросов - общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов - региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;

- 30 вопросов - зарубежная часть, единая для всех участников за пределами России.

• Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

• Время прохождения Диктанта - 45 минут.

• По итогам участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.

С ПРАЗДНИКОМ!

Игорь БАРИНОВ.

Руководитель ФАДН России Игорь БАРИНОВ:

Дружба сильнее пандемии

- Из-за пандемии в этом году мы будем отмечать День народного единства целую неделю - каждый в тесном кругу своей семьи, но все вместе. Отменены массовые мероприятия, в том числе те, что традиционно проводило ФАДН России. Но мы живем в удивительное время: хотя увидеться лично теперь получается не всегда, общение с друзьями, коллегами, единомышленниками увеличилось кратно. И не беда, что делать это приходится в режиме онлайн. Когда все закончится, мы обязательно встретимся и все наверстаем. Потому что дружба сильнее пандемии.

Несмотря на то что наступил ноябрь, наш год в разгаре. Помимо Большого этнографического диктанта, впереди вручение премии «Гордость нации», форум «Народы России», награждение лауреатов фотоконкурса «Русская цивилизация» и много других мероприятий.

Поздравляю представителей всех 193 народов страны с наступающим праздником! И главное пожелание в этом году самое традиционное: здоровья вам, берегите себя и близких!

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

Для разминки - 4 вопроса Диктанта 2020 года

1. Какие регионы России максимально этнически многообразны?

А) Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург

Б) Красноярский край, Ростовская область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ

В) Республика Дагестан, Республика Татарстан, Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный округ

Г) Еврейская автономная область, Камчатский край, Республика Ингушетия, Республика Саха (Якутия)

2. Народные молдавские песни часто начинаются со слов «фрунзэверде фрумоасэ» - «лист зеленый и красивый», «лист зелененький жасмина», «листья красивые у дуба» и так далее. Эту черту молдавского фольклора использовал поэт Яков Шведов в песне, которую с 1944 года стали петь по всему Советскому Союзу. О какой песне речь?

А) «Катюша»

Б) «Синий платочек»

В) «Смуглянка»

Г) «Темная ночь»

3. Восьмиконечная розетка - универсальный символ многих народов. Он есть на гербах Карелии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии. Но у разных народов он может иметь отличающиеся значения. Что символизирует узор «толэзё» в удмуртских орнаментах?

А) Звезды

Б) Луну

В) Солнце

Г) Цветы

4. С чего начинают устанавливать ненецкий чум в тундре?

А) Натягивание шкур (нюков) на шесты

Б) Установка шестов

В) Сооружение очага

Г) Укладка досок пола

Правильные ответы

1. А - в каждом регионе более 70 национальностей.

2. В - песня написана в 1940-м, но стала популярна в годы войны.

3. Б - «толэзь» - луна, «толэзё» - лунный. Часто встречался в узорах удмуртских свадебных нагрудников.

4. В - этим традиционно занимаются женщины. Порядок за много веков отточен до жеста - чум могут установить и разместить в нем семью и вещи в любую погоду в течение часа.

К СВЕДЕНИЮ

Впервые Диктант прошел 4 октября 2016 года. В нем участвовали 90 000 жителей России. В 2020 году к акции присоединился 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран.

Организаторами выступают ФАДН России и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Подробнее на сайте:

www.miretno.ru

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