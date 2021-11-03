Турция и Иран затеяли на Южном Кавказе свою «большую игру»

Турецкий лидер Эрдоган (справа) то и дело прилетает в Баку, чтобы открыть вместе с азербайджанским президентом Алиевым очередной совместный объект. Фото: REUTERS

Анкара развивает успех

Вторая война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана, который активно поддерживала, прежде всего в военном отношении, Турция. Но в Трехстороннем заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана, год назад остановившем боевые действия, о Турции ни слова. Однако сейчас очевидно: именно Анкара пытается воспользоваться в полной мере победой над Арменией, чтобы взять под контроль все Закавказье. А в самое ближайшее время потерять рычаги влияния на Южном Кавказе, по замыслу Турции, должен ее давний геополитический противник - Иран.

Борьба Анкары и Тегерана за Кавказ принимает все более жесткие формы. В последние недели дело дошло до обсуждения, правда, пока только в СМИ, возможности войны между Ираном и ближайшим союзником турков Азербайджаном. К совместной границе обе страны подтянули войска, проводят военные учения и обмениваются хлесткими обвинениями.

Контроль над Южным, а там, глядишь, и Северным Кавказом для турецкого президента Эрдогана - часть его уже практически не скрываемых планов восстановления Османской империи. Эти регионы - плацдарм для рывка в тюркоязычные страны Центральной Азии, с которыми Тегеран упорно и системно выстраивает «братские отношения».

Коридор или удавка?

Но, несмотря на взаимные воинственные угрозы Ирана и Азербайджана (в котором свою близость к Турции формулируют как «одна нация, два государства»), битва турок за Кавказ пока будет мирной. И даже должна начаться грандиозной стройкой.

- Для восстановления сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, а это особо предусматривается Трехсторонним заявлением о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, Турция и Азербайджан предлагают проложить транспортный коридор, - рассказывает «КП» эксперт по Южному Кавказу, старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев. - Он будет проходить по берегу Аракса на юге Армении (старая железная дорога на этом участке пришла в полную негодность), затем соединит Азербайджан с Нахичеванью и далее с Турцией. 48-километровый транспортный коридор, согласно планам, будет завершен в 2024 году и пройдет по всей границе Армении с Ираном.

Именно экстерриториальность планируемого коридора, по которому собираются провести авто- и железнодорожную дороги, а также протянуть газопровод, поясняет Александр Ананьев, вызывает категорическое возражение Армении. Она видит в этом угрозу потери своих территорий и установления полного контроля над республикой со стороны Турции. Даже если в первые пять лет транспортный коридор, как предусмотрено Трехсторонним соглашением, будут охранять российские пограничники, то после этого контроль над ним может перейти к турецко-азербайджанской стороне как главному инвестору.

Иран тоже категорически против. Он видит в экстерриториальном транспортном коридоре «нарушение коммуникационного суверенитета Ирана» - чтобы попасть в соседнюю Армению, иранцам придется пересекать полосу, контролируемую третьими странами. Но его главное опасение имеет стратегический характер. По сообщению «Арменпресс» со ссылкой на иранского эксперта Ахмада Каземи, «в сотрудничестве с Турцией Азербайджан пытается через Зангезурский коридор объединить пантюркский мир, устранить геополитические возможности Ирана в регионе, отстранить Иран от региональной энергетики, ограничить Китай и Россию и нанести удар по инициативе «Один пояс, один путь».

Ответный ход Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, явно выступая в этом случае и от имени Эрдогана, еще в апреле твердо заявил: «Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет - будет легче решить этот вопрос, если не захочет - решим силой».

В азербайджанской прессе эксперты и политики тоже по этому поводу высказываются откровенно: если Ереван не выделит территорию под Зангезурский коридор, Баку закроет Лачинский коридор, соединяющий Армению с Карабахом через территорию Азербайджана.

- Столь жесткий подход обусловлен далекоидущими планами турецко-азербайджанского тандема, - объясняет Александр Ананьев. - Для Турции открытие Зангезурского коридора имеет геостратегическое значение, поскольку Анкара получит не только прямую сухопутную связь через Нахичевань и упомянутый коридор с остальным Азербайджаном, но и прямой доступ к тюркоязычным странам и рынкам Центральной Азии.

Стягивая боевую технику к границе с Арменией, Иран грозится дать отпор турецко-азербайджанским войскам. Фото: Iranian Army Office/Global Look Press

Тегеран же давно предлагает проложить торговый путь из Персидского залива в Черное море. Самый короткий мог бы пройти через Турцию. Но это для нынешних непримиримых противников невозможно. Поэтому недавно Иран объявил о новом проекте - строительстве Кавказского коридора, который свяжет Иран и его порты в Персидском заливе с портами на Черном море. И пройдет этот коридор исключительно через Армению и Грузию. Очевидно, что это альтернатива Зангезурскому коридору.

В Армении уже побывала иранская делегация во главе с министром дорог и градостроительства Ирана для обсуждения совместного строительства дороги, по которой иранские фуры повезут товары в Европу, в том числе и в Россию, минуя Турцию и Азербайджан. Перспективы проекта его инициаторы оценивают очень высоко. Однако, если взглянуть на карту, сразу видно: иранский коридор в буквальном смысле перечеркивает тот, который собираются строить Турция и Азербайджан. А это неизбежный конфликт, и, учитывая откровенную враждебность сторон, вовсе не дипломатический. Иранские военные уже заявили, что, если Азербайджан попытается вторгнуться в Синюкскую область Армении, которая граничит с Ираном, они обязательно вмешаются. Ну а Турция, сомнений нет, тоже в стороне не останется.

- Рабочая группа российских экспертов после изучения этой проблемы пришла к выводу, что прокладка именно Зангезурского коридора в ущерб другим альтернативным маршрутам нецелесообразна, - поясняет Александр Ананьев.

Своих экспансионистских намерений Турция не скрывает, но вряд ли для их реализации у Эрдогана хватит сил и ресурсов. Слишком велики у него внутренние проблемы. Взять хотя бы недружественных к нему курдов, составляющих, по американским источникам, 27 процентов населения страны.