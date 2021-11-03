Пистолет Лебедева - пост принял, пистолет Макарова - пост сдал

Пистолет Лебедева удобен и для женщин. Фото: Кирилл КАЛЛИННИКОВ/РИА Новости

Недавно глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил орден Мужества пермскому офицеру полиции Константину Калинину, который из своего макарова остановил вооруженного стрелка в вузе. При умелом использовании даже старенький советский пистолет может спасти десятки жизней.

Ваше слово, товарищ маузер

До революции городовые были вооружены американскими шестизарядными револьверами фирмы «Смит-Вессон» 10,9 мм калибра (соответствует 410-й охотничий патрон). Свинцовая пуля размером с маслину не оставляла никаких шансов нарушителю. Но заряженный револьвер весил 1,5 килограмма, а потому ходить, а тем более бегать с ним было довольно неприятно - тяжелый ствол бил по бедру.

Тот, кто желал компактный самозарядный пистолет на 7 патронов, мог себе купить бельгийский 9-мм браунинг 1903 года. После Октябрьской революции 1917 года браунинги в милиции потеснила другая разработка бельгийцев - револьвер наган, который с 1895 года уже неплохо зарекомендовал себя в Первую мировую войну в Русской императорской армии. К тому времени он массово выпускался в Туле.

Оперативники получали наганы с укороченным стволом, чтобы их можно было незаметно носить под костюмом. Из-за трудоемкой перезарядки наган часто критиковали, а те, кто его любил за точность и безотказность, носили на боевые задержания по два заряженных револьвера.

Начальники любили щеголять с немецкими маузерами «Боло», про который Владимир Маяковский как-то сложил: «Ваше слово, товарищ маузер!» Но это тоже был довольно громоздкий пистолет, который весил, как дореволюционный смит-вессон.

От шашек до ТТ

- Личным оружием также считались шашки у конной полиции в белом приборе. Они были на вооружении до 50-х годов прошлого века, а в конном подразделении Росгвардии сохранились до сегодняшних дней. С 30-х годов ХХ века милиционеров награждали мелкокалиберным пистолетом Коровина, - рассказал «КП» директор военно-исторической галереи «Военная мысль» Владислав Середа.

Параллельно с развитием бронежилетов и появлением автомобилей, на которых часто скрывались преступники, требовалось все более мощное личное оружие, которое могло не только лошадь на скаку остановить. С 1930 года в армию, а затем и другие силовые структуры стали поступать восьмизарядные пистолеты Токарева (ТТ). Все под тот же патрон маузера. ТТ оказался намного компактнее браунинга 1903 года, но вот мощность патрона в нем была избыточной: одной пулей на людной улице можно было убить преступника и случайно ранить двоих прохожих.

Позднее ТТ было решено заменить на восьмизарядный пистолет Макарова. Он лишь внешне оказался похож на Вальтер ПП, который в нацистской Германии называли Polizeipistole - полицейский пистолет. Макаров оказался устроен внутри намного проще, он был также дешевле в производстве и в 1951 году заменил ТТ и наган. Но опять же не везде. Наган еще долго носили дрессировщики, геологи, почтальоны, до 2010 года те, кто служил на охране различных объектов на железнодорожном транспорте.

Любопытно, что до 60-х годов ХХ века городские милиционеры часто вообще ходили на службу без оружия. Только после прихода к власти Никиты Хрущева, когда пошли сокращения МВД и всевозможные реорганизации, которые привели к падению авторитета милиции и всплеску криминала, милиционеров опять вооружили.

В середине 70-х НИИ МВД выпустило газовое ружье с патронами «Черемуха», милиционеров экипировали наручниками и резиновыми палками. В конце 80-х годов стражам порядка дали газовые и светошумовые гранаты. В 90-е было выпущено несколько модификаций пистолета Макарова, которые не пошли в большую серию. Отдельные спецподразделения милиции в 90-е получили новые пистолеты Ярыгина, Грязева - Шипунова и даже австрийские глоки.

ТТХ Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Новый пистолет от концерна «Калашников»

Только в этом году полицейским предложили новинку - пистолет Лебедева (ПЛК), который производится на предприятиях «Калашникова». В передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки - 28 мм. Это наилучшие показатели по компактности в своем классе. Схожие были только у ТТ.

Пистолет Лебедева интересен тем, что на него можно установить различные прицелы, фонари. Бойцы спецподразделений Росгвардии получат ПЛК с удлиненными со 120 мм до 207 мм стволами, которые позволяют навинчивать на ствол устройство для бесшумной стрельбы, и даже другим ударно-спусковым механизмом, что позволяет стрелять очередью.

ПЛК для спецназа также станут комплектоваться увеличенным магазином на 30 патронов. ПЛК для обычного полицейского будет иметь в магазине четырнадцать люгеровских патронов (9 мм). А вот пули можно будет выбирать по желанию: со стальным или свинцовым сердечником, повышенной пробиваемости, с трассирующей пулей, с пулей, которая имеет пониженную рикошетируемую способность (такими будут уничтожать вооруженных преступников, которые проникли в учебные заведения или находятся в людном месте).

Боекомплект личного оружия российского полицейского вырос вдвое, хорошо сбалансирован, рукоять с бобриным хвостом не позволит повредить руку. У многих стрелков удобный хват оставляет впечатление, что они взяли в руки легендарный чехословацкий ЧеЗет-75, который с 1975 года стоит на вооружении в полиции Чехии.

Но и пистолет Макарова еще послужит: револьвер наган стрелял в России больше 110 лет, а пистолет Макарова на вооружении всего 73 года. Сейчас на вооружении полиции их находится более 100 000 штук, и понятно, что на сборку новых пистолетов уйдет несколько лет.

На гражданском рынке пистолет Лебедева появится в виде компактного травматического пистолета (ПЛК-Т), который будет легче и меньше боевого образца, а его обойма вместит в себя 14 травматических патронов калибра 10 х 28 мм. Кстати, именно травматическое оружие - кроме боевого - предпочитают иметь некоторые участковые инспекторы. Его иногда используют против вооруженных ножами дебоширов, чтобы сохранить им жизнь.