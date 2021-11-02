Министр обороны Украины, которого подозревали в предательстве и в близких связях с россиянами, подал в отставку

Андрей Таран просидел в кресле главного силовика примерно полтора года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После развала СССР и обретения независимости Украиной ее министерство обороны возглавляли 24 человека.

Сейчас ушел нынешний - Андрей Таран. Он просидел в кресле главного силовика примерно полтора года.

А сейчас подал заявление об отставке в Верховную раду. В президентской фракции «Слуга народа» поговаривают, что министр жалуется на состояние здоровья. Но весь Киев шушукается о другом - Тарана "уходят". Он здоров, как бык, и мог бы еще послужить. Идет молва и о том, что Зеленский "зверел" от невнятной тактики действий вооруженных сил на Донбассе и самовольства некоторых низовых командиров, которые без приказов из Киева либо захватывали позиции в зоне разграничения с донбасским ополчением, либо покидали вместе с подчиненными занятые рубежи. Хлесткой пощечиной президенту стало видео, на котором один из бойцов заявил - "ваши понты не стоят наших жизней". К этому добавилась и давняя грызня министра с Генштабом. А тут еще недавно Генштаб радостно сообщил народу о новой "перемоге" после ракетных ударов по дончанам с Байрактаров. А Таран вскоре публично признал, что все это брехня, никакого такого удара не было. Военная "элита" выставила себя на посмешище.

Биография уходящего министра обороны крайне любопытна, она заслуживает того, чтобы обратить внимание на некоторые "экзотичные" детали.

Родился Андрей Таран 4 марта 1955 года в Франкфурте-на-Одере (ГДР) в семье военнослужащего, служившего в группе советских войск в Германии.

На военной службе - с августа 1972 года, курсант. В 1970-х годах окончил Киевское высшее артиллерийское инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище им. С. М. Кирова по специальности военного инженера-радиотехника. Службу продолжил в должности заместителя командира зенитной ракетной батареи.

Служил в Советской армии. В 1980-х годах окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве по специальности «Управление боевыми действиями».

В 1993 году прошёл переподготовку в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для специалистов дипломатической службы. Крайне важная деталь: уже тогда таких специалистов готовили под присмотром некоторых "кураторов" (преподавателей) из США. Они и рекомендовали Тарана на службу в главном управлении разведки Минобороны Украины - ГУР МО. Там он служил сначала директором первого департамента, а затем - заместителем начальника главного управления.

Как одного из наиболее перспективных офицеров Тарана американцы пригласили для продолжения учебы за океаном. В 1995—1996 года он учился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне, где получил квалификацию магистра по специальности «стратегия национальных ресурсов».

Некоторое время он был в армии большим "бугром" - первым замом командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Были в его карьере и не менее крутые должности - военный атташе при посольстве Украины в США и представитель Министерства обороны при постоянном представительстве Украины в ООН.

А в 2015 году генерал-майор Таран занял должность представителя Киева в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня в Донбассе (СЦКК). И вот тут случился в его карьере страшный облом - ему инкриминировали подозрение по ст. 111 УК Украины... в государственной измене. Его подозревали из-за близких связей и контактов с россиянами. "Валили" генерала его бывшие подчиненные в главном управлении разведки. Они характеризовали его исключительно негативно. И на суде заявили, что "в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб”.

Однако, доказать крамолу генерала обвинителям не удалось. И все же после долгой судебной возни он был уволен в запас по другому основанию - достижение предельного возраста нахождения на воинской службе.

В 2019 году Таран попытался вернуться в большую политику - возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко. Но безуспешно.

А вот в марте 2020 года Фортуна повернулась к нему лицом - генерала (с согласия Зеленского) назначили на должность министра обороны Украины. Тогда же он стал и членом Совета национальной безопасности и обороны.

Службу на главном военном посту Таран начал с громкого публичного ляпа - он заявил, что украинская армия в ближайшее время не сможет полностью адаптироваться к стандартам НАТО.

Такой подход министра вызвал серьезный скандал. Его стали критиковать за то, что "такими заявлениями устлан путь в сторону, противоположную НАТО". Что в штаб-квартире блока в Брюсселе тоже встретили зубовным скрежетом.

И вот теперь - "прошу уволить по состоянию здоровья". Есть такой лукавый прием в кадровой политике, - это когда подчиненный не устраивает начальника ему предлагают по-хорошему расстаться.

Ну а кто же станет новым министром обороны Украины? Андрей Резников, его уже утвердила Верховная Рада. Он занимал пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. О нем известно, что он адвокат с 20-летним стажем, заслуженный юрист Украины.

А еще прославился тем, что в 2017 году отвечал за организацию и проведение песенного конкурса «Евровидение» в Киеве, а в 2018 году - за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА.

Таких полководцев во главе армии незалежной еще не было.