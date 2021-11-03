В Незалежной смертность от COVID-19 достигла самого высокого уровня за весь период пандемии Фото: REUTERS

Италия

На Апеннинах к финальной стадии подошел процесс, позволяющий выдавать сертификаты о вакцинации привитым «Спутником V». Итальянские СМИ сообщили, что вопрос практически решен, и получившим бустерную дозу вакцины от коронавируса на основе мРНК итальянские власти будут выписывать сертификат, позволяющий беспрепятственно пересекать границы и посещать магазины, бары, рестораны, торговые центры и пр. без каких-либо ограничений.

Украина

В Незалежной смертность от COVID-19 достигла самого высокого уровня за весь период пандемии. Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. В ходе еженедельного брифинга он признал, что позитивные сценарии в Украине не реализовались, а количество жителей страны, умерших от коронавируса, к концу текущего года может превысить 90 тыс. человек.

В Харькове из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в местные крематории образовалась очередь. Ситуация признана критической. «Сейчас все завалено телами — морги, крематории, сохранения. Машин и людей катастрофически не хватает», - публикует украинское издание Newsroom слова сотрудника ритуальной службы.

ФРГ

Федеральные власти официально подтвердили, что у умершего 25 октября на борту самолета, прибывшего в Германию из Турции, пассажира был коронавирус. Это подтвердили результаты проведенной судмедэкспертизы. В настоящий момент эпидемиологи пытаются отследить последующие маршруты и контакты всех пассажиров, находившихся на борту, а также членов экипажа, обслуживавших этот рейс.

США

Голливудская киноактриса Кристен Суонсон, известная своей ролью Баффи Саммерс в фильме «Баффи – истребительница вампиров». сообщила в своем Твиттере, что попала в больницу. Диагноз: пневмония на фоне COVID-19. «Пожалуйста, помолитесь за меня», - написала она, добавив, что находится в хорошем настроении и в хороших руках врачей.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 3 ноября 2021 года:

Всего заболевших 247 447 923

Всего умерших 5 011 786

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 223 043 Умерших: 42 671

Всего:

Заболевших: 46 140 509 Умерших: 748 173

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 168 129 Умерших: 3 720

Всего:

Заболевших: 9 174 077 Умерших: 141 390

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 917 305 Умерших: 28 262

Всего:

Заболевших: 8 455 232 Умерших: 236 462

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 794 589 Умерших: 5 919

Всего:

Заболевших: 8 061 636 Умерших: 70 828

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 500 798 Умерших: 11 768

Всего:

Заболевших: 3 093 661 Умерших 73 136

По данным Университета Джона Хопкинса.