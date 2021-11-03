Американец отредактировал книгу диснеевских сказок, чтобы избавить дочь от гендерных стереотипов

Теперь Ариэль не печет своему принцу торт, а заказывает пиццу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Американец, зарегистрированный в соцсети TikTok под ником @dcaspers, решил, что столь любимые его дочерью печатные версии диснеевских сказок полны гендерных стереотипов.

Решив избавить любимое чадо от неправильных, по его мнению, интерпретаций приключений Русалки, Золушки и принцесс, он засел за компьютер. И нарисовал, как он считает, правильные иллюстрации, а также написал и распечатал текстовые правки, которые и вклеил в книги.

Первой досталось диснеевской русалочке Ариэль. На страницах книги говорится, что она пытается испечь торт для принца Эрика. Заботливый папаша категорически с таким поведением сказочной героини не согласен. И решает, что Ариэль должна протянуть любимому… кусок пиццы.

- Зачем она что-то печет? Она же стала тратить свое время исключительно на него, да еще и в дополнение к тому, что поменяла свое тело, ушла от семьи и друзей. – негодует политкорректный сказочник.

Досталось и Тиане из «Принцессы и лягушки». В оригинале главная героиня печет печенье, которым делится с принцем Навином. В отредактированной версии она приобретает для себя мексиканские начо и отказывается делиться ими с принцем.

Свои сомнительные достижения папа снимает на видео, которые выкладывает на странице в TikTok. Ролики стали вирусными, тиктокеры по-разному комментируют их.

Есть те, кто приветствует усилия молодого отца, желающего оградить свою дочь от гендерных стереотипов. Но подавляющее количество участников разгоревшейся дискуссии считают, что сделанные правки не только странны, но и вредны.

В числе самых популярных комментариев:

- Старик, если ты считаешь книгу вредной, просто не покупай ее!

- Ну мы же как-то выросли на этих и других книгах, и ничего!

- Что не так с выпечкой?

- Побуждать наших девочек есть нездоровую пищу, по твоему мнению, лучше?