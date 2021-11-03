Стали известны последние слова женщины-оператора, убитой актером Алеком Болдуином

Cам актер после случившегося находился в состоянии шока, поскольку был уверен, что пистолет не заряжен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По сообщению издания Los Angeles Times, после рокового выстрела известного голливудского актера Алека Болдуина, смертельно раненная оператор Галина Хатчинс еще некоторое время пребывала в сознании и разговаривала с членами съемочной группы.

Последними словами умирающей женщины были: «Это не хорошо. Это совсем не хорошо».

После этого она потеряла сознание и, несмотря на экстренную госпитализацию и усилия медиков, не приходя в сознание, скончалась.

По свидетельствам очевидцев, трагический инцидент на съемочной площадке фильма «Ржавчина» привел к панике в группе, а сам Болдуин, похоже, находился в состоянии шока, поскольку был уверен, что пистолет не заряжен.

- Что, черт возьми, только что произошло? Что это было? – повторял актер.

Выстрел, прозвучавший 21 октября во время перерыва между съемками вестерна, унес жизнь 42-летней Галины Хатчинс, которая трудилась в съемочной группе оператором. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуз.

На данный момент правоохранители продолжают расследовать события трагического инцидента – во время происшествия камера не работала, поэтому объективных данных о событии практически нет, и полиции приходится опираться на свидетельские показания участников съемок.