Выиграли все: Житель США одинаково заполнил 20 лотерейных билетов и сорвал куш

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Житель американского штата Вирджиния использовал необычную стратегию при игре в лотерею: во все 20 купленных им билетов он внес одну и ту же комбинацию из четырех чисел. И не прогадал – его выбор оказался выигрышным, увеличившим сумму выигрыша в 20 раз.

Как правило, Уильям Ньюэл приобретал билеты в местном магазине, однако на этот раз решил изменить своей привычке и поучаствовал в лотерее, заполнив и оплатив билеты онлайн. Он приобрел 20 билетов на один и тот же розыгрыш и внес в каждый из билетов идентичную комбинацию 5-4-1-1.

После розыгрыша оказалось, что каждый из заполненных Ньюэлом билетов принес ему $5 тысяч, общая сумма выигрыша, соответственно, составила $100 тысяч.

Мужчина заявил, что выигрыш - это отличный подарок судьбы, но он пока не знает, как распорядится своим богатством. В любом случае, пенсионер считает, что это лучший октябрь в его жизни, передает Newsweek.

По заявлению организаторов лотереи, жители Вирджинии очень активно участвует в розыгрышах, приобретая билеты как в точках продажи, так и в Сети: только в сентябре жители этого штата потратили на покупку лотерей более $290 миллионов.

В сентябре стало известно, что 64-летняя жительница штата Флорида за один день дважды выиграла в лотерею по $2 миллиона – у приобретенных ею билетов, как и в случае с Ньюэлом, оказалась одинаковая комбинация цифр.

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