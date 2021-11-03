Автобус "Милосердия" курсирует по улицам Хабаровска

Автобус «Милосердия» – мобильный пункт социальной помощи. Фото: Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие»

Неприметный автобус ежедневно колесит по улицам Хабаровска. От десятков других его отличает лишь большая наклейка на лобовом стекле с надписью "Спаси и сохрани", и поразительное умение делать жизнь многих людей чуточку лучше.

В салоне автобуса расположен мобильный пункт социальной помощи. Его запустила по маршруту хабаровская краевая общественная организация "Милосердия". Несколько раз в неделю автобус превращается в передвижную столовую, где нуждающиеся могут не только бесплатно сытно пообедать, но и выбрать себе одежду по сезону, получить консультации по юридическим вопросам или трудоустройству.

Все вещи передаются волонтерам неравнодушными жителями города. Во время акций по сбору многие приносят целые мешки одежды, продуктов и средств первой необходимости. Потом все это отправляется на склад организации, перебирается и раздается нуждающимся, включая обитателей домов для инвалидов и жителей деревень.

Горячие обеды предоставляются совершенно бесплатно. Фото: Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие»

Кроме того, автобус "Милосердия" каждый день довозит бездомных из центра города до приюта "НочлежХа".

Людей забирают:

В 19:00 – на остановке «Автовокзал».

В 19:15 – на пересечении улиц Ленина и Калинина.

В 19:25 – на остановке «Дендрарий».

А горячие обеды можно получить во вторник, четверг, субботу и воскресенье:

в 12:30 — на пересечении Гражданского переулка и ул. Пионерской (рядом со строящимся зданием Блюхера 8а/1);

в 14:00 — ул. Ухтомского (около виадука).