Виталий Коротич: Зеленский потерял вожжи, а у Байдена «горит тундра». И до красноречия Черномырдина им далеко

Виталий Коротич Фото: Евгения ГУСЕВА

30 - 31 октября в Риме прошёл «климатический» саммит G20. Мы обсуждаем некоторые моменты этого события с известным журналистом и политиком, 10 лет проработавшим в США...

... - Доброе утро, Виталий Алексеевич. Я посоветоваться. Что, Байден плохо разбирается в русской, российской географии, что ли? Он сказал, что вот, дескать, Путин не приехал на саммит климатический, а в России «тундра горит».А Зеленский вообще заявил, что «в центре Европы две экобомбы – Крым и Донбасс». Вот как бы вы это расшифровали? Может, там неправильно перевели?

- Вы знаете, я думаю...

- Может, заснули они на этом саммите?

- Понимаете, в самом начале, со времен Иосифа Виссарионовича Сталина, при котором в школе учился, я привык относиться к тому, что говорят высшие руководители, - ну, совершенно как к слову Божьему. Затем, после Сталина, уже, начиная с Хрущева и так далее, этот пиетет убывал, убывал, а потом уже я понял, что от них… мы слишком многое ждём.

А они - правители, обычные люди. И они могут ляпнуть все, что угодно. И надо просто понять, почему они это говорят.

- Почему?

- Почему? Заленский, например, совершенно сейчас потерял вожжи. В стране хотят вводить военное положение, там бардак с ковидом и со всем остальным.

А Байден... Он, действительно, старый, может на саммите заснуть.

Ладно, доживете до его возраста, тоже будете спать на ходу. Понимаете?

То есть - ещё раз: руководители, мы уже в этом убедились, такие же люди, как все остальные. Они тоже способны говорить ерунду. Спать на совещаниях и так далее.

- То есть, нам, журналистам, как быть? Вообще это не замечать? И не подчеркивать их немощь, или - вот эту вот «умственную несостоятельность» - я опять о выражении про «экобомбы».

- Я бы слишком не акцентировал эти глупости...

Помню, как Буш-младший, выступая в Братиславе, поздравил там с праздником каким-то жителей Словении. Он думал, что Словакия и Словения – это одна страна.

Очень много таких глупостей. А что ляпал Черномырдин! Некто великий журналист Гамов издавал это целой книгой. Поэтому, надо спокойно к этому относиться. Сыронизировать. И думать, где (и каким образом) это выражается в определенных действиях. Вот и все.

Если это угрожает чем-то, если переливается в опасные для действия - это одно. А если просто человек что-то ляпнул, давайте посочувствуем ему и понадеемся, что в следующий раз, когда это будет уже серьезный государственный разговор, он такого себе не позволит.

- Ну, я никогда Коротичу не возражал, а вот насчет Черномырдина… Сегодня, кстати, 11-я годовщина, как он скончался. Его вот эти оговорки некоторые литературоведы даже назвали «высоким косноязычием». И это - типа - ветвь русской поэзии. Вот.

- Слушайте... Не обижайтесь так.

- И его слова отражали нашу эпоху. Так что, я бы Черномырдина рядом с Байденом не ставил.

- Да нет, конечно.

- И с Зеленским рядом - тоже. Вы меня прямо обидели, Виталий Алексеевич!

- Понимаете, в чем дело? Черномырдин... Трудно сказать, где там у него была самоирония, где - иронизм, где это было еще чем-то. Он имел право говорить то, что хочет.

Но, как мы с вами помним, никогда его выступления, его такой иронизм и какое-нибудь необычное высказывание не были причиной государственных каких-то переворотов, непоняток, чего-то еще. Понимаете?

- Согласен.

- Человек обязан отвечать за свои слова. Если он на высокой должности, то он должен понимать, что его слова имеют особенное значение где бы он их ни ляпнул.

- У Байдена у самого там «прерии горят», да? Или я не правильно говорю?

- Да у него все горит.

- А на Украине – там масса экобомб, если так выражаться языком Зеленского. Или не будем «ихней мовой»?

- Понимаете, Украина сейчас, действительно, в очень тяжелом положении. Те, кто в 2014-м устроил там госпереворот, они страну, в общем-то, обязаны вытаскивать теперь за уши из болота. И это они сами сделали ее частью своей репутации...

- А вот эти глупые выражения, которые звучат из уст украинских политиков - они не доведут до войны?

- Вы знаете, нет. Но...

Главное ведь - как эти слова воплощаются в действия. Если глупости уже звучат как боевые приказы, тогда это - страшно.