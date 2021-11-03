Экс-ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве

Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин предложил научному руководителю Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве. Кузьминов принял предложение стать главным экспертом кабмина.

Мишустин напомнил, что Кузьминов долгое время возглавлял ВШЭ, создавал ее и сейчас является ее научным руководителем.

- Сегодня это один из ведущих вузов страны. Высшая школа экономики много лет занималась в том числе экспертизой различного рода нормативных документов и проектов, - заметил Мишустин.

Руководство экспертным советом при правительстве Мишустин назвал непростой задачей.

- Но мне кажется, что вы вполне можете с ней справиться, - сказал Мишустин Кузьминову.

Премьер попросил Кузьминова координировать взаимодействие с руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и пообещал дать поручение членам кабмина оказывать всяческое содействие руководителю экспертного совета.

Мишустин напомнил, что правительство работает над достижением национальных целей развития, обозначенных президентом. По его словам, экспертное сообщество могло бы помочь в проведении реформ.

- Для нас важно, чтобы каждое принятое решение было эффективным на практике, учитывало особенности, в том числе и ситуацию в экономике, отраслевые нюансы, - отметил премьер.

Мишустин также рассказал, что эксперты принимали активное участие в разработке 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые недавно одобрил президент. По словам Мишустина, взаимодействие с экспертами было очень продуктивным.

- Мы такую практику планируем развивать и далее. Более того, нужно, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам в течение всего пути - с начальных этапов разработки до практической реализации. Я имею в виду обратную связь, чтобы то, как мы задумываем реализацию проектов и госпрограмм, было адекватно тому, как видят это люди, - сказал Мишустин.

Как отметил Кузьминов, главная задача экспертного совета - анализировать, как действия правительства могут повлиять на экономику и общество.

- Круг вовлекаемых экспертов расширился в несколько раз. И состав экспертов сильно изменился - он помолодел. И мы видим очень квалифицированную работу молодых людей из бизнеса, из региональных правительств, из региональных университетов, - заметил Кузьминов.

По его мнению, работа нового состава экспертного совета при правительстве должна отражать эти уже состоявшиеся изменения, к работе постоянно должны привлекаться новые профессиональные эксперты.

- При формировании нового состава экспертного совета нужно повысить операциональность и в конечном счете полезность его работы, - предложил премьеру Кузьминов.

По его словам, экспертные группы должны иметь не просто доступ к информационным ресурсам правительства и отдельных ведомств, а возможность инициировать новое исследование, собирать новые данные.