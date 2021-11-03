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Здоровье3 ноября 2021 12:25

Забудьте про облысение: Проверенный способ восстановить волосы

Семь простых советов для тех, кто столкнулся с потерей шевелюры
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Потеря волос и облысение далеко не всегда красят мужчину - особенно, если вы не Брюс Уиллис. Но переживать из-за этого не стоит - современная медицина давно уже нашла способ решения проблемы.

И это пересадка волос. Современные методики бесшовные, поэтому после процедуры не останется никаких шрамов. Они гарантируют рекордную приживаемость пересаженных волос - до 99%! И новая шевелюра имеет максимально естественный и натуральный вид.

Где лучше всего пересаживать волосы, как выбрать врача и сэкономить на процедуре - читайте в материале kp.ru.

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