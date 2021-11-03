Житель Асбеста обстрелял машину известного реаниматолога из мести за смерть жены от коронавируса

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Совсем с ума люди сходят!», «Врачам все страшнее и страшнее работать в ковидариях!» - так комментируют пользователи соцсетей тревожную новость из Асбеста Свердловской области. Там поздно вечером 2 ноября обстреляли инфекционное отделение больницы №1, где лечат пациентов с коронавирусом.

Как раскатывают очевидцы, неизвестный заявился на территорию больницы с охотничьим гладкоствольным ружьем и начал палить по зданию, разнося вдребезги оконные стекла. Сначала он прятался на неосвещенных участках, а затем попал в свет фонарей.

Сильно досталось и припаркованной рядом машине, принадлежащей врачу-реаниматологу Антону Райковскому, который здесь работает и хорошо известен в городе., А возможно, именно она и была главной целью «расстрела». На видео, опубликованном в сети после обстрела, видны порядка десяти «пробоин» от пуль на корпусе авто.

Не исключено, что он планировал устроить стрельбище внутри здания, но проникнуть туда вечером у него не получилось и тогда он решил выместить зло на машине и стенах. О том, что вооружённый человек мог явился в медучреждение, одержимый жаждой мести, «КП-Екатеринбург» рассказал источник в местных медицинских кругах. По одной из версий, стрелять мог 43-летний местный житель Евгений.

-На прошлой неделе в этой больнице от ковида умерла его жена, и мужчина винит в ее смерти врачей, - сказал «КП» -Екатеринбург» источник.

После ЧП полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Его расследование уже взял на контроль Следственный комитет России, поскольку история оказалась резонансной.

Подозреваемый пока в бегах. Ориентировка на него с портретом, с которого смотрит круглолицый мужчина с залысинами, разослана по всем отделениям и правоохранительным инстанциям.

Есть, кстати, интересный нюанс: несколькими днями раньше в той же больнице случился еще один инцидент и снова с нападением. В пятницу, 29 октября, некий мужчина, скрыв лицо маской, пронёс в здание нож. Неизвестный чуть не устроил резню - он метался по коридорам и угрожал медперсоналу расправой. К счастью, хулиган быстро ретировался, никого не ранив- ведь медики быстро сориентировались и вызвали полицию. В противном случае без жертв могло не обойтись. Но тогда правоохранители не смогли выловить человека с ножом и в маске по «горячим следам». И личность нападавшего тоже установить не удалось. А сейчас уже поползли слухи о том, что едва не устроил резню в больнице и обстрелял машину реаниматолога один и тот же человек. Так это или нет, выяснит следствие.