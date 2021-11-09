Вдохновлено Xiaomi 11 Lite 5G NE: Анастасия Пилепчук представила новую коллекцию арт-масок

Фото предоставлены пресс-службой компании Xiaomi.

Анастастия Пилепчук – художница, которая самовыражается на стыке высокой моды и современного искусства. Она занимается созданием арт-масок, которые пользуются большим спросом не только всемирными музыкальными знаменитостями, но и ведущими галереями искусств. Сотрудничество между Анастасией и Xiaomi полностью естественно и органично, если вспомнить, что продукты компании выставляются как экспонаты в Национальном музее дизайна Финляндии, Национальном музее дизайна в Мюнхене (Германия) и Центре искусств им. Жоржа Пампиду (Франция).

Фото предоставлены пресс-службой компании Xiaomi.

Метод Анастасии состоит в раскрытии малозаметных и неоуловимых образов, изучении границ сна и переплетении реальности и фантазии. Создавая новую коллекцию масок, художница разработала шесть форм, каждая из которых вдохновляется теми или иными аспектами дизайна Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Фото предоставлены пресс-службой компании Xiaomi.

Помимо физических масок, арт-объекты также будут воссозданы в дополненной реальности, и каждый пользователь сможет примерить творения Анастасии на себя. Для этого будет необходимо открыть аккаунт @Xiaomi.Russia в Instagram и подобрать понравившуюся маску. При этом, если пользователь поделится историей с AR-маской от Анастасии Пилепчук в истории Instagram, поставит хэштег #ВстилеXiaomi11Lite5GNE и отметит @Xiaomi.Russia, у него появится возможность выиграть смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Фото предоставлены пресс-службой компании Xiaomi.

Проект стартует 8 ноября, а на следующий день начинается конкурс в Instagram. 25 ноября Анастасия Пилепчук лично выберет лучшие работы и объявит победителей. Подробности о проекте – на официальном сайте Xiaomi11Lite5GNE.ru.