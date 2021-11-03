В Австралии три недели искали пропавшую 4-летнюю девочку

Исчезновение 4-летней Клео тронуло сердца многих жителей Австралии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Элли Смит проснулась рано утром от тревожного чувства, засевшего где-то в груди. Женщина подумала, что это просто волнение за младшую дочку Айлу, но все оказалось намного хуже. В большой палатке, которую они так долго ставили вчера в кемпинге с мужем, было тихо. Супруг Джейк Глиддон тихо посапывал рядом, а вот малышки Клео на своем месте не оказалось. Элли посмотрела на Айлу, которая спала на надувном матрасе, и стала успокаивать себя, что Клео просто выбралась наружу погулять. Но чем больше проходило времени, тем четче женщина понимала, что Клео пропала.

Рядом с палаткой четырехлетней малышки не было, поэтому встревоженные родители бросились на ее поиски. Они опрашивали всех, кто остановился в кемпинге Quobba Blowholes, разбитом в укромном месте на Коралловом побережье Западной Австралии. Но никто ничего не видел.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Когда стало понятно, что своими силами родители не справятся, они обратились в полицию. Элли Смит твердила, что дочь не могла самостоятельно выбраться из палатки, поскольку сама она не смогла бы расстегнуть застежку-молнию палатки. Следователи были вынуждены выдвинуть страшную версию - похищение.

16 октября начались широкомасштабные поиски малышки. Оперативную группу пополнили 100 офицеров, направленные из столицы штата, города Перт, специально на поиски ребенка. Специалисты осматривали район с воздуха, прочесывали побережье и отправляли морские патрули, исследовавшие прибрежные территории. Полиция перерыла все ближайшие мусорки, надеясь отыскать хоть что-то, что могло помочь в расследовании. Были разосланы ориентировки и расклеены объявления с фотографией девочки в черно-красном комбинезоне, в котором она спала в ту роковую ночь.

Исчезновение 4-летней Клео тронуло сердца многих жителей Австралии. Власти объявили вознаграждение в размере 1 млн австралийских долларов (более 53 млн рублей) за информацию о местонахождении девочки. После этого в Западную Австралию потянулись десятки желающих поживиться. Но именно эти охотники за головами смогли обнаружить следы малышки.

Спустя 18 дней, когда многие уже отчаялись отыскать девочку живой, один из волонтеров сообщил о подозрительном мужчине, живущем в небольшом городке Карнарвон в 900 км от Перта. Соседи заметили, как он покупал в супермаркете детские подгузники.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На вопрос, зачем ему подгузники, он ничего не смог ответить, - добавили соседи, отметив, что 36-летний австралиец живет один и детей у него нет.

Полиция ворвалась в дом жителя Карнарвона рано утром 3 ноября. В одной из комнат оперативная группа обнаружила маленькую Клео. Когда один из офицеров протянул к малышке руки, она не испугалась и охотно потянулась к нему.

- Как тебя зовут, крошка?

- Меня зовут Клео, - назвалась девочка.

Увидев родителей, малышка радостно заулыбалась, что все собравшиеся оценили как добрый знак. Теперь девочку должны обследовать медики.

Предполагаемый похититель в данный момент задержан, пока никаких обвинений ему не предъявлено.

- Наша семья снова воссоединилась, - написала в своем Instagram Элли Смит.

- Я думаю, вся Австралия сегодня ликует, - сказал комиссар Крис Доусон, участвовавший в поисках. - Найти маленькую девочку через 18 дней… Знаете, люди думали о худшем, но, главное, что надежда никогда не покидала нас.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поблагодарил сотрудников полиции, искавших ребенка почти три недели и поддерживавших родителей Клео.

«Какие чудесные, успокаивающие новости, - написал в своем Твиттере политик. - Клео Смит найдена и находится дома в целости и сохранности. Наши молитвы были услышаны».