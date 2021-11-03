Получить ИНН можно будет в электронном виде

Мишустин рассказал о новых мерах, призванных сдержать в России рост цен на продукты. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) можно будет получить в электронном виде на портале госуслуг. Поправки в Налоговый кодекс рассматривались на заседании правительства в среду.

- Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН, - сообщил Михаил Мишустин.

По его словам, это будет удобно не только для россиян, но и для иностранцев, желающих приехать на работу в Россию.

- Еще до приезда в нашу страну они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе документы о постановке на налоговый учет, - пояснил премьер.

Мишустин также рассказал о новых мерах, призванных сдержать в России рост цен на продукты. С 1 декабря правительство на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений. Как пояснил Мишустин, это делается для того, чтобы не допустить дефицита удобрений на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие.

Премьер уточнил, что для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных - не более 5,35 млн тонн.

Еще одно решение кабмина касается поддержки муниципальных музеев. В ближайшие три года на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев из казны направят 2,5 млрд рублей. На эти средства обновят под сотню музеев.

- Местные жители, особенно молодежь, должны иметь возможность интересно и разнообразно проводить свой досуг. Музеи в малых городах или в сельской местности хранят уникальную историю своего края, и о ней нужно рассказывать, - заметил Мишустин.