Самолет Ан-12, разбившийся под Иркутском, вез на Чукотку продукты

По предварительным данным, самолет упал из-за того, что пилоты не смогли справиться с управлением и посадить судно Фото: ТАСС

Очередная трагедия со смертельным исходом случилась около трех часов по московскому времени: в 7 километрах от Иркутска разбился грузовой самолет Ан-12, принадлежавший белорусской авиакомпании «Гродно». Судно с семью человеками на борту летело из Беларуси в чукотский аэропорт Кепервеем, выполняя полетное задание. Экипаж вез на Чукотку продукты. В 14.45 (в Иркутске было на пять часов больше) самолет пропал с радаров диспетчерских служб. Спустя считанные минуты он рухнул на землю в районе села Пивовариха и загорелся. Обломки полыхали на площади 10 кв. м., горящее топливо разлилось на 300 «квадратов».

На место крушения выехала пожарно-спасательная бригада - 46 человек и 17 единиц техники.

Первая информация, переданная источниками – погибли двое человек, хоть и была печальной, но оставляла надежду на то, что остальные люди, которые находились на борту, выжили. Но чуда не случилось. По уточненным данным, в живых после катастрофы не осталось никого. Как сообщила СМИ авиакомпания «Гродно», на бору были граждане Беларуси, России и Украины. Командир Александр Егоров, второй пилот Олег Щучко, штурман Андрей Сергеев, бортмеханик Юрий Крополев, инженер Дмитрий Гармоненко, авиационный инженер Максим Карпук, член экипажа Александр Чуприненко – все семеро погибли. Их тела разыскивают спасатели. А посольство Беларуси, согласно информации СМИ, начало собственное расследования обстоятельств трагедии.

По предварительным данным, самолет упал из-за того, что пилоты не смогли справиться с управлением и посадить судно. Дело в том, что погода в Иркутске была нелетная – снег и ветер мешали обзору. В пелене снегопада летчики, заводя борт на посадку, предположительно промахнулись мимо посадочной полосы и были вынуждены зайти на второй круг, но не удержали самолет в воздухе. В итоге – крушение и смерть. Еще одной возможной причиной трагедии рассматривается неисправность судна, которое, согласно его технической карточке, эксплуатируется с 1968 года и предназначено для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, колесной и гусеничной техники и грузов, размещенных в контейнерах и на поддонах. Максимальная коммерческая загрузка самолета - 20 тонн.