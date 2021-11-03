У каждого своя «Гордость нации»

Парк сразу стал достопримечательностью Самары.

Подведены итоги II Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». На это звание могут претендовать общественные, культурные и научные деятели, журналисты, блогеры, просто неравнодушные граждане. Словом, все те, кому небезразлично сохранение национального многообразия нашей страны.

Премия присуждается в семи номинациях:

• «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»;

• «За вклад в сохранение и развитие родных языков»;

• «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»;

• «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»;

• «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»;

• «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)»;

• «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

Церемония награждения пройдет в Москве.

Подробности на официальном сайте премии gordostnation.ru.

Организаторы: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Парк русского периода

Ростик Хугаев

Председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области».

Ростик Хугаев

Номинация «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений».

Значимость места в любом населенном пункте России определяется тем, куда едут молодожены сразу после загса. С сентября этого года у самарских новобрачных появилось еще одно знаковое место - Парк дружбы народов. Он создан под руководством и при полном финансировании Ростика Хугаева - Почетного строителя России и энтузиаста.

Архитектурный ансамбль, состоящий из 20 национальных домов и подворий, представляет культуру народов, проживающих в области. Они построены и обустроены по национальным традициям с использованием традиционных материалов и технологий.

Все делалось под наблюдением специалистов-этнографов. Внутренним обустройством и оформлением занимались представители национально-культурных общественных организаций. Здесь проходят обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки.

Это лишь одно из многих добрых дел Ростика Хугаева - уроженца Южной Осетии и Почетного гражданина Самары.

Номинация «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики».

Блог изобилия

Жанна Андриевская

Кандидат наук, доцент, публицист, писатель, блогер.

Ведет блог об истории, культуре и традициях русского народа. Его аудитория - свыше 267 тысяч, а читательский охват достигает 600 тысяч. Блог вошел в число финалистов всероссийской премии «Культура онлайн».

Ее подписчики - ведущие музеи и храмы, представительства Русских домов дальнего зарубежья, заслуженные деятели российской культуры и искусства, политики и молодежные ячейки.

Свою миссию Жанна Викторовна видит в сохранении русской культуры. Для этого и создала в 2017 году аккаунт в Инстаграме. В нем нет коммерческой составляющей - рост аудитории происходит за счет интереса читателей к самой теме. За четыре года накоплено более семьсот публикаций, объединенных темой «Культура России». Читатели отмечают легкость, певучесть стиля автора, его умение доступно, просто, без морализаторства, но вместе с тем максимально насыщенно и грамотно рассказать об истории русской культуры.

Но главное, что подкупает аудиторию, - позитив, бесконечная вера в лучшую судьбу нашей страны и ее народа.

Кроме того, Жанна Андриевская реализует долгосрочный книжный проект «Удивительная Русь» - уже выпущено семь книг о русской культуре, а всего планируется не менее двадцати томов.

Малый - не значит маленький

Коряки - одна из самых многочисленных народностей Камчатки.

Номинация «За вклад в сохранение и развитие родных языков».

Маргарита Килик

Учитель русского языка и литературы. Председатель Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.

Маргарита Килик

Корякский, чукотский, ительменский, эвенский… - это всего несколько из языков коренных народов Камчатки.

И все они нуждаются в защите. Именно для этого Маргарита Килик в 2020 году объединила учителей родных языков и литературы в ассоциацию.

Стремление поддержать интерес к языкам и культурам малочисленных народов у Маргариты Анатольевны с детства. Родилась в селе Манилы Пенжинского района в семье оленеводов. Училась в интернате, домой приезжала лишь на каникулы. Помогала родителям и изучала обычаи, традиции и уклад своего народа.

С тех пор окончила Ленинградский педагогический институт, работала в Якутии, вернулась на Камчатку - работает в школе города Елизово. Но родина зовет: Маргарита хочет вернуться в родной поселок - к охоте, рыбалке и любимым с детства оленям. Маргарита Килик уверена: отрыв от цивилизации не помешает ей заниматься главным делом жизни - поддерживать богатейшее наследие народов полуострова.

Ноутбуку все возрасты покорны

Осень в Якутии короткая, но красивая.

Специальная номинация.

Акулина Стручкова

Активистка Центра возрождения культуры «Этнос» Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия).

Акулина Стручкова

Акулине Иннокентьевне 26 июля исполнилось 85 лет. Она - самый пожилой носитель языка и культуры юкагиров. Для того чтобы сохранить и передать молодым накопленные опыт, мудрость и культуру своего народа, в 80 лет освоила компьютер. С тех пор печатает на нем воспоминания, стихи, рассказы и песни. Всё на родном языке. Кроме того, она автор русско-юкагирского разговорника, изданного в этом году. Сейчас пишет книгу.

Родилась в тундре Нижнеколымского района. Рано стала сиротой. Подростком работала оленеводом, потом помогала мужу - охотнику-промысловику. Вырастила пятерых детей.

Стихи и песни начала сочинять недавно, в 2003 году, под впечатлением от местной радиопередачи. В 2016 году вышла первая книга «Разные рассказы юкагирским детям». Тоже на юкагирском.

По словам специалиста по исчезающим языкам из Нидерландов Сесилии Оде, стихи Акулины Иннокентьевны похожи на японские хокку.

ОФИЦИАЛЬНО

В любых отношениях главное - гармония

В Москве пройдет II Международный форум «Народы России».

Для гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» Федеральное агентство по делам национальностей 18 - 19 ноября проводит II Международный форум «Народы России».

Форум будет способствовать изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Гостей форума ожидают экспертные встречи, тематические секции и круглые столы, состоится церемония награждения лауреатов. Здесь же состоятся вручение премии «Гордость нации» и Всероссийский семинар-совещание с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам реализации государственной национальной политики.