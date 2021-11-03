У каждого своя «Гордость нации»

Парк сразу стал достопримечательностью Самары.
Подведены итоги II Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации». На это звание могут претендовать общественные, культурные и научные деятели, журналисты, блогеры, просто неравнодушные граждане. Словом, все те, кому небезразлично сохранение национального многообразия нашей страны.
Премия присуждается в семи номинациях:
• «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»;
• «За вклад в сохранение и развитие родных языков»;
• «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»;
• «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»;
• «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»;
• «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)»;
• «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».
Церемония награждения пройдет в Москве.
Подробности на официальном сайте премии gordostnation.ru.
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Ростик Хугаев
Председатель региональной общественной организации «Союз народов Самарской области».
Ростик Хугаев
Номинация «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений».
Значимость места в любом населенном пункте России определяется тем, куда едут молодожены сразу после загса. С сентября этого года у самарских новобрачных появилось еще одно знаковое место - Парк дружбы народов. Он создан под руководством и при полном финансировании Ростика Хугаева - Почетного строителя России и энтузиаста.
Архитектурный ансамбль, состоящий из 20 национальных домов и подворий, представляет культуру народов, проживающих в области. Они построены и обустроены по национальным традициям с использованием традиционных материалов и технологий.
Все делалось под наблюдением специалистов-этнографов. Внутренним обустройством и оформлением занимались представители национально-культурных общественных организаций. Здесь проходят обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки.
Это лишь одно из многих добрых дел Ростика Хугаева - уроженца Южной Осетии и Почетного гражданина Самары.
Номинация «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики».
Жанна Андриевская
Кандидат наук, доцент, публицист, писатель, блогер.
Ведет блог об истории, культуре и традициях русского народа. Его аудитория - свыше 267 тысяч, а читательский охват достигает 600 тысяч. Блог вошел в число финалистов всероссийской премии «Культура онлайн».
Ее подписчики - ведущие музеи и храмы, представительства Русских домов дальнего зарубежья, заслуженные деятели российской культуры и искусства, политики и молодежные ячейки.
Свою миссию Жанна Викторовна видит в сохранении русской культуры. Для этого и создала в 2017 году аккаунт в Инстаграме. В нем нет коммерческой составляющей - рост аудитории происходит за счет интереса читателей к самой теме. За четыре года накоплено более семьсот публикаций, объединенных темой «Культура России». Читатели отмечают легкость, певучесть стиля автора, его умение доступно, просто, без морализаторства, но вместе с тем максимально насыщенно и грамотно рассказать об истории русской культуры.
Но главное, что подкупает аудиторию, - позитив, бесконечная вера в лучшую судьбу нашей страны и ее народа.
Кроме того, Жанна Андриевская реализует долгосрочный книжный проект «Удивительная Русь» - уже выпущено семь книг о русской культуре, а всего планируется не менее двадцати томов.
Коряки - одна из самых многочисленных народностей Камчатки.
Номинация «За вклад в сохранение и развитие родных языков».
Маргарита Килик
Учитель русского языка и литературы. Председатель Ассоциации учителей родных языков, литературы и культуры коренных малочисленных народов Севера Камчатского края.
Маргарита Килик
Корякский, чукотский, ительменский, эвенский… - это всего несколько из языков коренных народов Камчатки.
И все они нуждаются в защите. Именно для этого Маргарита Килик в 2020 году объединила учителей родных языков и литературы в ассоциацию.
Стремление поддержать интерес к языкам и культурам малочисленных народов у Маргариты Анатольевны с детства. Родилась в селе Манилы Пенжинского района в семье оленеводов. Училась в интернате, домой приезжала лишь на каникулы. Помогала родителям и изучала обычаи, традиции и уклад своего народа.
С тех пор окончила Ленинградский педагогический институт, работала в Якутии, вернулась на Камчатку - работает в школе города Елизово. Но родина зовет: Маргарита хочет вернуться в родной поселок - к охоте, рыбалке и любимым с детства оленям. Маргарита Килик уверена: отрыв от цивилизации не помешает ей заниматься главным делом жизни - поддерживать богатейшее наследие народов полуострова.
Осень в Якутии короткая, но красивая.
Специальная номинация.
Акулина Стручкова
Активистка Центра возрождения культуры «Этнос» Нижнеколымского района Республики Саха (Якутия).
Акулина Стручкова
Акулине Иннокентьевне 26 июля исполнилось 85 лет. Она - самый пожилой носитель языка и культуры юкагиров. Для того чтобы сохранить и передать молодым накопленные опыт, мудрость и культуру своего народа, в 80 лет освоила компьютер. С тех пор печатает на нем воспоминания, стихи, рассказы и песни. Всё на родном языке. Кроме того, она автор русско-юкагирского разговорника, изданного в этом году. Сейчас пишет книгу.
Родилась в тундре Нижнеколымского района. Рано стала сиротой. Подростком работала оленеводом, потом помогала мужу - охотнику-промысловику. Вырастила пятерых детей.
Стихи и песни начала сочинять недавно, в 2003 году, под впечатлением от местной радиопередачи. В 2016 году вышла первая книга «Разные рассказы юкагирским детям». Тоже на юкагирском.
По словам специалиста по исчезающим языкам из Нидерландов Сесилии Оде, стихи Акулины Иннокентьевны похожи на японские хокку.
В любых отношениях главное - гармония
В Москве пройдет II Международный форум «Народы России».
Для гармонизации межнациональных отношений и этнокультурного развития народов России в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики» Федеральное агентство по делам национальностей 18 - 19 ноября проводит II Международный форум «Народы России».
Форум будет способствовать изучению и выработке механизмов укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства российской нации, межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
Гостей форума ожидают экспертные встречи, тематические секции и круглые столы, состоится церемония награждения лауреатов. Здесь же состоятся вручение премии «Гордость нации» и Всероссийский семинар-совещание с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам реализации государственной национальной политики.