Нужна ли современной хозяйке электрошвабра: разбираемся, что умеет такая помощница по хозяйству

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Согласитесь, уборка и наведение чистоты дома станут намного проще, быстрее и приятнее, если заниматься этим с помощниками. Можно, конечно, отыскать их среди домочадцев, но куда эффективнее будет заручиться поддержкой современной бытовой техники, тем более она с каждым днем умеет все больше и больше.

Сегодня разберемся, нужно ли иметь дома электрошвабру или это лишняя трата из семейного бюджета и погоня за модой. Исследовать вопрос будем на примере девайсов серии FC от Karcher - это целая семья электрошвабр со схожими функциями на любой вкус и кошелек. А еще Karcher - это бренд, символизирующий немецкое качество, надежность и практичность.

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

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Еще полвека назад хозяйкам приходилось решать почти все бытовые заботы вручную. А сегодня достаточно захотеть - и технические новинки возьмут на себя все заботы о доме.

Без пылесосов и стиральных машин мы с трудом представляем свой быт, а вот полы все еще предпочитаем мыть по старинке, упрямо игнорируя разработки инженеров в этой области. А зря!

Сегодня производитель Karcher предлагает электрошвабры, которые возьмут на себя не только заботу о чистоте напольного покрытия, но и частично заменят пылесос. Инновационный аппарат сэкономит воду и избавит от необходимости возиться с ведром и тряпкой. А еще, пожалуй, самое ценное в XXI веке - высвободит свободное время для любимых занятий.

При этом на покупке «умной помощницы» FC-3 можно сэкономить более 35% от стандартной цены! Эксклюзивную скидку производитель предлагает ограниченное время: только до 31 декабря 2021 года. Приобрести электрошвабру можно будет всего за 13 990 рублей вместо 21 990 рублей.

Семья Karcher

Линейка электрошвабр Karcher включает в себя три модели: «тройку», «пятерку» и флагманскую «семерку». Каждая из них имеет свои технические характеристики и особенности. Но неизменным для всех устройств остается одно - высокое качество уборки: такая помощница очистит и «капризный» паркет, и каменную плитку, не говоря уже про ламинат и другие ПВХ-покрытия.

Кстати, если в названии модели есть слово Cordless - значит, что швабра беспроводная и работает от аккумулятора. Если его нет, то устройство работает от 7-метрового кабеля.

Желтые швабры - это базовые модели и фирменный дизайн Karcher.

Устройства в белом цвете - версия Premium, они отличаются расширенным комплектом поставки.

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Как работает электрошвабра

Внешне устройство напоминает «постройневший» вертикальный пылесос, снабженный двумя отсеками для воды на 360 - 400 мл (в зависимости от модели) - не сравнить с 10-литровым ведром!

В первый заливается обычная вода с добавлением чистящего средства. Кстати, производитель предлагает использовать специальную «химию» для каждого типа напольных покрытий. Для удобства покупателя она идет в комплекте с электрошваброй. Во второй отсек собирается грязная вода.

При запуске устройства жидкость тонкой струей подается на вращающиеся ролики. Они могут совершать до 500 оборотов в минуту, так что даже у самой оборотистой хозяйки нет шансов оставить пол столь же чистым. Система отжима обеспечивает еще один рекорд - пол остается идеально сухим уже через 2 минуты!

Специальный отсекатель подберет все излишки загрязненной жидкости и отправит в контейнер, который останется просто вылить и прополоскать под краном.

В комплекте с устройством идет разное количество роликовых щеток из микрофибры. У “тройки” и “пятерки” или 2 или 4, а вот у “семерки” может быть четыре или целых восемь. Для удобства хозяйки производитель выполнил валики в разных цветовых гаммах: желтой и серой. По своим характеристикам они совершенно идентичны, но зато можно четко разделить, какой комплект для уборки жилой зоны, а какой - для ванной комнаты.

Практически все электрошвабры серии FC работают от аккумулятора, а значит, во время уборки можно спокойно передвигаться по квартире, не задумываясь, где находится ближайшая розетка. За уровнем зарядки электрошвабра проследит сама, а всю информацию отразит на 3-ступенчатом светодиодном дисплее. За 2 минуты до полной разрядки устройство подаст тревожный сигнал.

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

А что с труднодоступными уголками? О них тоже можно не беспокоиться. За счет того, что привод расположен посередине чистящей платформы, ролики могут вплотную подъезжать к плинтусам или вертикальным поверхностям. Исследования показывают, что качество уборки электрошвабры Karcher на 20% выше, чем при использовании обычной швабры*.

Есть и еще один рекорд - электрошвабра экономит до 90% воды** по сравнению с традиционной влажной уборкой тряпкой и ведром воды. Так что это не только экологично, но и экономно.

За счет экономичного расхода воды и высокой скорости движения валиков на полу не остается разводов. Даже самую капризную поверхность не придется натирать, чтобы справиться с разводами.

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Уход за устройством

Как и любая техника, электрошвабра требует к себе внимания. Но производитель постарался минимизировать все неудобства. Чистящие ролики снимаются одним легким движением руки. После уборки их можно отправить в стиральную машину, микрофибра выдерживает температуру до 60 °C. А резервуар для грязной воды сполоснуть под краном.

Конструкция выполнена таким образом, что не придется касаться руками неприятной жидкости.

После уборки устройство «паркуется» в специальной станции, где полностью зарядится к следующей уборке. Кстати, на парковке есть отсек для хранения сменных щеток, это тоже облегчает задачу с поиском отдельного места для них.

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Что выбрать?

Электрошвабра FC 7 Cordless - флагманский продукт Karcher и самая ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ модель. Этот мощный агрегат представлен в белом и желтом цветах и работает на аккумуляторе, он предназначен для влажной уборки с одновременным сбором сухого мусора с размером частиц до 0,5 см³.

Пока это единственная представительница семейства, которая снабжена четырьмя валиками. Она одновременно моет пол и заметает грязь. При работе с остальными моделями перед влажной уборкой требуется пропылесосить.

«Семерка» объединила в себе все инновационные разработки и лучшие характеристики своих предшественниц. Модель работает от аккумулятора, его энергоемкость почти в два раза выше, чем у других электрошвабр.

Уборка с такой помощницей проходит почти бесшумно. По пути электрошвабра может подбирать даже волос, а особо грязные участки отмоет на турборежиме.

«Семерка» умеет убирать вплотную к шкафам и плинтусам. Во время работы в темных уголках поверхность подсветят ходовые огни.

Максимальное время работы от аккумулятора - 45 минут. Это тоже абсолютный рекорд в семье немецких электрошвабр. За это время можно очистить площадь в 135 кв. м.

Согласно отзывам покупателей, в среднем на уборку двухкомнатной квартиры площадью в 50 квадратов уходит примерно 9 минут.

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Karher FC 5. Семья «пятерок» разрослась больше других. Эти электрошвабры предназначены для влажной уборки и имеют увеличенный объем баков для воды. Базовая станция («парковка» швабры) предусматривает функцию очистки, предотвращающую скопление грязи и бактерий.

«Пятерки» умеют не только проводить влажную уборку, но и собирать микрочастицы пыли, а вот для борьбы с крупным мусором все же потребуется пылесос.

Беспроводная FC 5 Cordless работает от литий-ионного аккумулятора и представлена в желтом и белом цветах. Полной зарядки хватает на 20 минут интенсивной работы или чтобы отмыть площадь в 60 кв. м.

Классическая FC 5 также представлена в белом и желтом цветах и имеет 7-метровый кабель.

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Karher FC 3. Семейство «троек» представлено в двух моделях.

Karher FC 3 Cordless и Karher FC 3 Cordless Premium - эти модели работают только от аккумулятора. Полной зарядки хватает на 20 минут уборки или площадь в 60 кв. м.

«Тройки» - представительницы самых демократичных цен во всем семействе техники для уборки пола. А до конца года на FC 3 производитель предусмотрел огромную скидку в 36% от цены. Сэкономить на покупке можно более восьми тысяч рублей.

Узкий корпус аппарата и шарнирное крепление его щеточной головки обеспечивают легкое удаление пятен и брызг по всей площади пола, включая участки вдоль стен и под мебелью. А за счет малого веса работать с «тройкой» можно без особых усилий.

Версия Premium поставляется с дополнительной парой роликов, универсальным чистящим средством (500 мл) и средством для ухода за лакированными деревянными полами (30 мл). А еще эта модель - настоящий лидер покупательских предпочтений. Причин тому несколько: истинно немецкое качество, инновационность и демократичная цена. В ноябре и декабре 2021 года Karсher FC 3 Cordless Premium можно купить с нереальной скидкой в 36%!

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Цена вопроса:

В зависимости от модели цены на электрошвабры Karcher на сайте производителя варьируются. Дороже всего стоит флагманская «семерка» - цены на нее стартуют от 41 490 рублей. Эта модель премиум-класса для тех, кто ценит в технике передовые технологии.

Остальные устройства из линейки электрошвабр обойдутся бюджетнее, а еще есть шанс поймать «вкусную» скидку.

До конца 2021 года можно ощутимо сэкономить на покупке FC 3 Cordless Premium (дополнительный набор валиков и чистящие средства в комплекте). Производитель предлагает скидку в 36% от стандартной цены.

Акция действует во всех Керхер Центрах страны и сетевых магазинах. Покупка обойдется всего в 13 990 рублей.

Если еще не решили, что подарить родным и близким на Новый год, то FC 3 Cordless Premium будет отличным подарком, который позаботится о качественной влажной уборке твердых напольных покрытий, облегчит домашний труд и сохранит здоровье близких людей. Все в ваших руках, но рекомендуем FC 7, а пылесос отправить на дачу...

С 1 ноября аналогичная цена будет действовать на товар во всех остальных магазинах страны.

Гарантия

На всю продукцию Karcher предоставляется длительная гарантия. При покупке в Керхер Центрах и официальном интернет-магазине - 5 лет, в сетевых магазинах и на маркетплейсах - 2 года.

Фото предоставлены пресс-службой компании Karcher

Можно с уверенностью сказать, что компания Karcher совершила настоящую революцию в деле домашней уборки - теперь мытье полов может стать практически «путешествием» по дому с элегантной и современной электрошваброй, а само занятие больше не потребует таких физических усилий и временных затрат, как при традиционном способе. Конечно, старые добрые ведро и швабра тоже справятся с задачей, но если сравнить качество, длительность, удобство, то старый дедовский метод явно проиграет современным технологиям.

* По результатам проведенных испытаний, предлагаемый Kärcher аппарат для влажной уборки пола обеспечивает значительное (до 20%) повышение эффективности уборки в сравнении с обычной шваброй. Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, сбора грязи и очистки краевых участков.

** FC 3 Cordless (потребление 0,4 л) экономит до 90% воды при очистке напольных покрытий площадью в 60 кв. м в сравнении с уборкой обычной шваброй и ведром.