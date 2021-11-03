В ноябрьские праздники и выходные дни Госавтоинспекция сохранит усиленный контроль за ситуацией на дорогах

На протяжении последних пяти лет статистика аварийности объективно свидетельствует о постепенном снижении количества дорожно-транспортных происшествий, совершённых с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. Тем не менее, нетрезвое вождение остаётся наиболее социально опасным правонарушением на российских дорогах.

МИНУС 2,5 ТЫСЯЧИ ПОГИБШИХ

По оперативным данным, за 10 месяцев текущего года отмечается снижение количества ДТП с участием водителей в состоянии опьянения на 19,7% (9 942) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших в них людей снизилось на 18,5% (2 554, из них 79 детей), раненых – на 19,8% (13 195, среди них 822 ребенка).

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.

Лицам, лишенным права управления транспортными средствами за совершение правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, водительские удостоверения возвращаются после проверки знания ПДД, уплаты в установленном порядке наложенных на них штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, а также медицинского освидетельствования данных лиц на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

Госавтоинспекция особо обращает внимание водителей на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не может быть ни в период праздников и нерабочих дней, ни в какое-либо другое время. Напротив, сейчас, в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции будет особенно строг. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме.

ПОЙМАНО 42 ТЫСЯЧИ НЕТРЕЗВЫХ

В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Эта работа проводится Госавтоинспекцией в постоянном режиме: с начала года в стране прошло около 40 тысяч массовых проверок, в ходе которых выявлено более 42 тысяч водителей с признаками опьянения.

Также Госавтоинспекция напоминает, что в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки все поездки на личном транспорте следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Перед любой поездкой следует еще раз подумать о ее целесообразности и принимать окончательное решение, взвесив все аргументы за и против. Если такой необходимости нет, то поездку лучше отложить до улучшения ситуации.

Подразделения Госавтоинспекции, осуществляющие прием граждан, - регистрационные, экзаменационные, административной практики – в эти дни работают по специальному графику. Информацию о режиме и условиях работы подразделений ГИБДД в период праздничных и нерабочих дней можно узнать на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции (гибдд.рф) и в аккаунтах подразделений в социальных сетях.