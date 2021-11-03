Авиационный эксперт - о разбившемся под Иркутском самолете: «Ан-12 был хорош полвека назад. Сейчас он морально устарел»

Все 7 человек, находившиеся в самолете, погибли Фото: REUTERS

В российском небе — очередная авиакатастрофа. При подлете к аэропорту Иркутска близ села Пивовариха упал транспортный самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно». Все 7 человек, находившиеся в самолете, погибли — это были граждане и России, Белоруссии и Украины.

- Это разработка 50-60-х годов — и для своего времени это был очень хороший самолет, - рассказал на Радио "Комсомольская правда" независимый авиационный эксперт кандидат технических наук Вадим Лукашевич. - Первый полноценный транспортник КБ Антонова, в 60-е, даже в начале 70-х, до появления Ил-76 был основным самолетом военно-транспортной авиации и десантных войск. Очень много самолетов потом использовалось в гражданских целях. На тот момент это был нормальный самолет, достаточно надежный. А сейчас он старый. От современного уровня отстает по оснащенности, по системам, бортовому оборудованию, как минимум, на два поколения. Уже даже Ил-76, который пришел ему на замену, морально устарел и подлежит замене.

По словам эксперта сейчас эти самолеты уже «очень давно не производят».

- Они долетывают свои ресурсы, - уточнил наш собеседник.

Что касается возможных причин аварии, то по мнению Лукашевича, это могут быть погодные условия, технические условия и человеческий фактор – ошибка пилотирования или ненадлежащая подготовка самолета к вылету.

- Они и раньше бились, в свое время это был единственный самолет военно-транспортной авиации, и он эксплуатировался очень интенсивно, - отметил эксперт.

Разбившийся борт эксплуатировался с 1968 года — более 53 лет, передает ТАСС. Он был собран на Ташкентском авиационном производственном объединении имени Чкалова, летал в составе ВВС СССР, затем был передан Air Armenia, затем в Asia Airways и уже оттуда в авиакомпанию "Гродно".

По информации источника ТАСС, Ан-12 перед вылетом был в нормальном техническом состоянии, проходил все предполетные осмотры, вопросов к нему не было.