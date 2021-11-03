О России объективно

Мурманск. Фотография Виталия Новикова.
Велика Россия - фотографировать ее не перефотографировать. И каждый день разная. В том числе и поэтому ежегодно растет поток фоторабот на конкурс «Русская цивилизация». Сами посудите - если в первом конкурсе, прошедшем в 2017 году, участвовали 1,8 тысячи человек из 28 стран, то в этом сезоне - более 22 тысяч работ от 4800 фотографов из 77 стран. Словом, было из чего выбрать.
Еще одно преимущество конкурса в том, что в нем могут участвовать все желающие старше 18 лет. Это практически единственное условие. Незамыленные взгляды на страну непрофессиональных участников делают конкурс свежее и неожиданнее. А участие в нем большого количества иностранцев позволяет посмотреть на нас со стороны.
Йошкар-Ола. Фотография Владимира Бессолицына.
На данный момент жюри заканчивает отбор самых интересных работ. Имена победителей огласят буквально в ближайшие дни.
Увидеть все вышедшие в финальную стадию фотографии можно на сайте конкурса rucivilization.ru/. Кроме того, как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на выставках на центральных улицах столицы. В прошлые годы снимки «Русской цивилизации» выставлялись на территории храма Христа Спасителя, в столичных парках и галереях.
Учитывая большой интерес к конкурсу за рубежом, при поддержке Россотрудничества выставки прошли в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Псковская область. Фотография Романа Дмитриева.
Награды вручат в семи номинациях:
«Уникальная природа»,
«Лица и поколения»,
«Традиции большой страны»,
«Духовные скрепы»,
«Архитектура и скульптура»,
«Многонациональная Москва»,
«Семейные ценности»,
Гран-при за лучшую фотографию и Приз зрительских симпатий.
Москва. Фотография Марии Чепрасовой.
А судьи кто
По приглашению ФАДН России в состав жюри вошли (по алфавиту):
• Анатолий Жданов - корреспондент ИД «Коммерсант», один из лучших фотографов России.
• София Карайванская - фотограф, призер Кубка мира по фотографии (WPS), более ста работ отмечено фотографиями международных конкурсов.
• Сергей Киврин - знаменитый спортивный фотожурналист, лауреат премии World Press Photo.
• Антон Ланге - известный фотограф, фотохудожник.
• Галина Набатникова - фотограф ведущих глянцевых журналов.
• Дмитрий Певцов - артист, певец, а с этого года депутат Госдумы.
• Валдис Пельш - музыкант, телеведущий, продюсер, путешественник.
• Виталий Черкасов - организатор крупнейших фотовыставок силовых структур страны, лауреат премий МО и МВД.
• Сергей Черных - журналист медиагруппы «Комсомольская правда».