Свалки, шум и дикие животные: куда звонить по экологическим вопросам в Москве

Сегодня у москвичей много возможностей активно участвовать в жизни города, улучшать его, делать чище и уютнее свой двор, подъезд, клумбу около дома. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня у москвичей много возможностей активно участвовать в жизни города, улучшать его, делать чище и уютнее свой двор, подъезд, клумбу около дома. К примеру, благодаря проекту «Активный гражданин».

желающие могут не только решать разные городские проблемы, но и озеленять свои дворы. Одним из масштабных голосований проекта стала акция «Миллион деревьев», стартовавшая осенью 2014 года. По данным мэрии Москвы, за это время в столице с помощью жителей озеленили более девяти тысяч дворов, высадили около 23 тысяч деревьев и свыше 800 тысяч кустарников. А с бытовыми вопросами помогает справиться портал «Наш город». Поменять перегоревшую лампочку в подъезде, починить лифт, вывезти мусор, отремонтировать дорожный знак - это лишь некоторые из проблем, которые можно решить на портале. На краудсорсинг-платформе «Город идей» (crowd.mos.ru) жители предлагают свои идеи по нескольким проектам, среди которых «Мой парк», «Электронный дом», «Активное долголетие», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы» и другие.

НА МЕСТО ВЫЕЗЖАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ

А с экологическими вопросами, например, если во дворе вытоптали куст, над машиной нависло дерево или в подъезде оказался соседский питон, можно обращаться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. На горячей линии Единой справочной службы Москвы (8-495-777-77-77) специалисты примут заявку и при необходимости оперативно приедут на место.

Если волнуют неприятные запахи в воздухе, то снова поможет номер горячей линии. По каждому из обращений проводится проверка, при необходимости делаются замеры, берутся пробы. Этой работой занимаются специалисты Мосэкомониторинга Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В их арсенале - высокоточное оборудование, а также передвижные лаборатории, в которых проводятся исследования по тем или иным показателям. Кроме того, на сайте Мосэкомониторинга для всех горожан в онлайн формате доступна информация о состоянии атмосферного воздуха.

МОНИТОРИНГ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

В режиме «реального времени» передвижными лабораториями проводится анализ основных загрязняющих веществ: оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, PM 10, PM 2,5, суммарных углеводородов, безметановых углеводородов, метана, диоксида серы, а также сероводорода и аммиака. Дополнительно, ручными методами проводится отбор проб на расширенный перечень загрязняющих веществ с последующим их анализом в аналитической лаборатории (по более, чем 120 специфическим загрязняющим веществам: фенол, формальдегид, бензол, сероводород, аммиак, ксилолы, меркаптаны, стирол, толуол и др.).

«Единая система экологического мониторинга признана на международном уровне и учитывает профильные директивы Европейского союза и рекомендации Всемирной организации здравоохранения», - рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Что касается проб воды и состава почв, то их тоже берут специалисты Мосэкомониторинга. Они также проводят ежегодный мониторинг зеленых насаждений в городе, оценивая их состояние.

В случае, если инспекторы выявили нарушения в сфере природоохранного законодательства, то выдается предупреждение или выписывается штраф.

Пожаловаться на незаконную вырубку деревьев или на диких животных в городе можно пожаловаться в том числе и через электронную приемную Департамента - https://www.mos.ru/feedback/reception/?department=20703090.

ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

На сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы можно посмотреть перечень услуг, по которым можно обращаться к специалистам.

Многие услуги сегодня можно оформить онлайн.

КСТАТИ

Чтобы справиться с волнующими жителей экологическими проблемами, столичные власти действуют сразу по нескольким направлениям:

- для борьбы с несанкционированным сжиганием мусора проводится круглосуточное видеонаблюдение, а также ежедневное, в том числе по ночам, патрулирование сотрудниками столичных подразделений МЧС;

- создана одна из лучших в мире систем экологического мониторинга. Десятки автоматических станций в круглосуточно режиме контролируют более 20 параметров загрязнения воздуха, а данные оперативно поступают в ГПБУ «Мосэкомониторинг»;

- вдоль оживленных автодорог ставят шумозащитные экраны, а в жилых домах обычные окна меняют на современные стеклопакеты;

- шумовое воздействие транспорта также уменьшается с помощью организации и регулирования дорожного движения, снижения скорости машин, введения зон платных парковок и пешеходных зон, запуска экологичного транспорта, изменения маршрутов грузовиков и строительной техники;

- на стройплощадках запрещаются громкие работы по ночам, техника должна глушить моторы, прекращать забивать сваи и т. д.;

- взамен аварийных и вырубленных деревьев проводится компенсационное озеленение, одновременно в городе действуют программы «Миллион деревьев», «Наше дерево»;

- благодаря реконструкции Курьяновских очистных сооружений с 2010 года отмечается снижение повторяемости превышений предельно допустимой максимальной разовой концентрации сероводорода в среднем в 6,7 раза. Такого же положительного эффекта удалось добиться и на Люберецких очистных сооружениях.

ЦИФРЫ

Всего за год Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассмотрел более 6000 обращений от жителей и различных ведомств. Эти жалобы касались состояния атмосферного воздуха и влияния источников выбросов в городе.

По сравнению с 2019-м в 2020 году на 8,1 % (с 81,7 % до 73,6 %) уменьшилось число обращений, в которых жители затруднялись с определением источника загрязнения воздуха. А количество обращений на несанкционированное сжигание возросло на 4,4 % (с 5 % до 9,4 %).

Кроме того, в 2020 году в Департамент природопользования поступило более 8800 жалоб на шумовое загрязнение. Преобладающее большинство обращений связано с шумом при проведении:

- строительных работ – более 85 %;

- дорожно-ремонтных работ – около 7 %.

Стоит отметить, что в 2020 году практически не произошло увеличения количества обращений на шум по сравнению с 2019 годом (всего на 1 %).

Всего в 2020-м время проверок инспекторами Департамента выявлено 1255 нарушений требований природоохранного законодательства, что практически на 30 % меньше показателей 2019 года (1733).

По данным доклада о состоянии окружающей среды в Москве за 2020 год.