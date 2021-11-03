Два стакана в день перед едой: В Польше приступили к испытанию украинской вакцины от ковида, сделанной на основе дрожжей

Уникальность вакцины заключается в том, что она сделана на основе дрожжей Фото: REUTERS

Минздрав Украины, исполняя поручение президента о необходимости разработки отечественной вакцины против ковида, доложил украинской общественности, что не имеющая аналогов вакцина наконец-то разработана. И сейчас уже в Польше проходит испытания на лабораторных мышах. Уникальность вакцины заключается в том, что она сделана на основе дрожжей.

Съемочная группа телеканала "Украина понадусе" опросила ведущих национальных экспертов о перспективах производства и применения вакцины среди населения. Вот что они рассказали журналистам.

Доктор украиноведческих наук Степан Ширяйло:

- Безумовно, це велика перемога української науки! І не варто її принижувати, як це напевно будуть робити зараз москалі. Та й у нас знайшлися всякі відщепенці, які грають на руку Кремлю. Деякі знахабніли до того, що пропонують вакцину "Супутник" використовувати. Ні, ні і ні. Тільки наша українська вакцина врятує українську націю. Я настільки вірю в геній наших вчених, що вважаю: можна було обійтися і без всяких випробувань (Безусловно, это крупная победа украинской науки! И не стоит ее принижать, как это наверняка будут делать сейчас русские. Да и у нас нашлись всякие отщепенцы, которые играют на руку Кремлю. Некоторые обнаглели до того, что предлагают вакцину "Спутник" использовать. Нет, нет и нет. Только наша украинская вакцина спасет украинскую нацию. Я настолько верю в гений наших ученых, что считаю: можно было обойтись и без всяких испытаний).

Ветеран АТО Зорян Котловенко:

- Я не верю в этот ковид и думаю, что нам не нужна никакая вакцина, на украинская, ни зарубежная другая. Лучше было бы эти деньги и силы, которые пустили на разработку вакцины, направить на производство какого-нибудь "Новичка", чтобы пустить его потом на Донбасс. Таким способом мы бы уничтожили всех сепаров и вернули бы себе Донбасс, а потом и Крым.

Но с известной народной целительницей (а по совместительству – самогонщицей) бабой Ганной у журналистов получилась настоящая беседа

- Баба Ганна вы слышали про украинскую вакцину от ковида на дрожжах?

- Да, сынки, я и научную литературу почитываю тоже. И что хочу вам сказать – я таким производством продукта на дрожжах занимаюсь не один десяток лет. А как я спасала людей еще в проклятом Советском Союзе при Горбачеве, вам в нашем селе каждый расскажет. И не только в нашем. Но до этого момента я не знала, что делаю вакцину для людей, и спасаю этим людей от ковида. Думаю, мне надо нарастить производство, не дожидаясь, чем в Польше закончатся испытания.

- А вот нашлись ученые, которые сказали, что от вакцины на дрожжах нет иммунитета, потому что дрожжи - это грибы. И они не проникают в клетку.

- И ничего страшного, сынки. Ну, нет иммунитета этого. Согласна я. Если бы иммунитет появлялся у моих покупателей, они бы не выстраивались ко мне в очередь каждый Божий день прямо с утра. И что это значит? Это значит, что вакцину надо принимать ежедневно, не дожидаясь сроков, определенных наукой для ревакцинации. Можно по стакану-два перед каждым приемом пищи. И для аппетита тоже полезно. И тут я слышала, что вакцину сделают в виде таблетки, так это неправильно.

- Баба Ганна, а как Вы думаете, эта вакцина будет из двух компонентов состоять или из одного?

- Так ведь не кацапка я какая, чтобы лаптем щи хлебать. Я вам сынки так скажу. Эта вакцина обязательно должна состоять из двух компонентов, чтобы она стала эффективной. А вторую компоненту надо делать уже без дрожжей, а на основе огуречного рассола. И принимать его на следующее утро. Один-два стакана с утра. Второй компонент у нас в деревне моя соседка тетка Одарка делает, которая через дорогу напротив живет. Я вам покажу потом, когда вы первый компонент у меня купите. Если же у нас будет дефицит второго компонента, то в качестве замены можно использовать просто огурчик. Потом будете, как новенькие. Я вам гарантирую.

В заключение репортажа журналисты телеканала выразили уверенность, что совместными усилиями ученых и представителей народной медицины Украина справится с ковидом собственными силами, чтобы кацапы обзавидовались этой перемоге в своей Москве.

P.S. Кроме сообщения о том, что украинские ученые действительно разработали национальную вакцину от ковида на основе дрожжей, и она сейчас проходит испытания в Польше, все остальное в этом тексте является вольной фантазией на эту тему. Правда, фантазией, основанной на реальных настроениях и выступлениях различных персонажей на Украине.