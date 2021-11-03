Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире3 ноября 2021 19:18

Два стакана в день перед едой: В Польше приступили к испытанию украинской вакцины от ковида, сделанной на основе дрожжей

Наш колумнист представил, как это выдающееся достижение ученых будут преподносить на украинском телеканале
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уникальность вакцины заключается в том, что она сделана на основе дрожжей

Уникальность вакцины заключается в том, что она сделана на основе дрожжей

Фото: REUTERS

Минздрав Украины, исполняя поручение президента о необходимости разработки отечественной вакцины против ковида, доложил украинской общественности, что не имеющая аналогов вакцина наконец-то разработана. И сейчас уже в Польше проходит испытания на лабораторных мышах. Уникальность вакцины заключается в том, что она сделана на основе дрожжей.

Съемочная группа телеканала "Украина понадусе" опросила ведущих национальных экспертов о перспективах производства и применения вакцины среди населения. Вот что они рассказали журналистам.

Доктор украиноведческих наук Степан Ширяйло:

- Безумовно, це велика перемога української науки! І не варто її принижувати, як це напевно будуть робити зараз москалі. Та й у нас знайшлися всякі відщепенці, які грають на руку Кремлю. Деякі знахабніли до того, що пропонують вакцину "Супутник" використовувати. Ні, ні і ні. Тільки наша українська вакцина врятує українську націю. Я настільки вірю в геній наших вчених, що вважаю: можна було обійтися і без всяких випробувань (Безусловно, это крупная победа украинской науки! И не стоит ее принижать, как это наверняка будут делать сейчас русские. Да и у нас нашлись всякие отщепенцы, которые играют на руку Кремлю. Некоторые обнаглели до того, что предлагают вакцину "Спутник" использовать. Нет, нет и нет. Только наша украинская вакцина спасет украинскую нацию. Я настолько верю в гений наших ученых, что считаю: можно было обойтись и без всяких испытаний).

Ветеран АТО Зорян Котловенко:

- Я не верю в этот ковид и думаю, что нам не нужна никакая вакцина, на украинская, ни зарубежная другая. Лучше было бы эти деньги и силы, которые пустили на разработку вакцины, направить на производство какого-нибудь "Новичка", чтобы пустить его потом на Донбасс. Таким способом мы бы уничтожили всех сепаров и вернули бы себе Донбасс, а потом и Крым.

Но с известной народной целительницей (а по совместительству – самогонщицей) бабой Ганной у журналистов получилась настоящая беседа

- Баба Ганна вы слышали про украинскую вакцину от ковида на дрожжах?

- Да, сынки, я и научную литературу почитываю тоже. И что хочу вам сказать – я таким производством продукта на дрожжах занимаюсь не один десяток лет. А как я спасала людей еще в проклятом Советском Союзе при Горбачеве, вам в нашем селе каждый расскажет. И не только в нашем. Но до этого момента я не знала, что делаю вакцину для людей, и спасаю этим людей от ковида. Думаю, мне надо нарастить производство, не дожидаясь, чем в Польше закончатся испытания.

- А вот нашлись ученые, которые сказали, что от вакцины на дрожжах нет иммунитета, потому что дрожжи - это грибы. И они не проникают в клетку.

- И ничего страшного, сынки. Ну, нет иммунитета этого. Согласна я. Если бы иммунитет появлялся у моих покупателей, они бы не выстраивались ко мне в очередь каждый Божий день прямо с утра. И что это значит? Это значит, что вакцину надо принимать ежедневно, не дожидаясь сроков, определенных наукой для ревакцинации. Можно по стакану-два перед каждым приемом пищи. И для аппетита тоже полезно. И тут я слышала, что вакцину сделают в виде таблетки, так это неправильно.

- Баба Ганна, а как Вы думаете, эта вакцина будет из двух компонентов состоять или из одного?

- Так ведь не кацапка я какая, чтобы лаптем щи хлебать. Я вам сынки так скажу. Эта вакцина обязательно должна состоять из двух компонентов, чтобы она стала эффективной. А вторую компоненту надо делать уже без дрожжей, а на основе огуречного рассола. И принимать его на следующее утро. Один-два стакана с утра. Второй компонент у нас в деревне моя соседка тетка Одарка делает, которая через дорогу напротив живет. Я вам покажу потом, когда вы первый компонент у меня купите. Если же у нас будет дефицит второго компонента, то в качестве замены можно использовать просто огурчик. Потом будете, как новенькие. Я вам гарантирую.

В заключение репортажа журналисты телеканала выразили уверенность, что совместными усилиями ученых и представителей народной медицины Украина справится с ковидом собственными силами, чтобы кацапы обзавидовались этой перемоге в своей Москве.

P.S. Кроме сообщения о том, что украинские ученые действительно разработали национальную вакцину от ковида на основе дрожжей, и она сейчас проходит испытания в Польше, все остальное в этом тексте является вольной фантазией на эту тему. Правда, фантазией, основанной на реальных настроениях и выступлениях различных персонажей на Украине.

КАРТИНА ДНЯ