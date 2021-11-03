Премьер-министры России и Казахстана обсудили в Москве новые проекты

Фото с сайта http://government.ru

К концу нынешнего года товарооборот России и Казахстана выйдет на рекордные показатели, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, принимая казахстанского коллегу Аскара Мамина, посетившего Москву. «Мы искренне дорожим дружбой с братским казахстанским народом, нашими отношениями, партнёрством. Наши страны связывают особые, братские, дружественные многолетние отношения. Наша двусторонняя повестка очень содержательна, есть много возможностей для конструктивной работы, для продолжения новых проектов, новых идей, их реализации», – сказал Мишустин.

Главы правительств двух государств обсудили перспективы роста казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, транспортной, сельскохозяйственной, нефтегазовой, энергетической и космической сферах, а также проекты в рамках промышленной кооперации.

Российский премьер-министр отметил, что товарооборот между Россией и Казахстаном вернулся на траекторию роста и превысил 16 млрд долларов, увеличившись с января по август более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комментируя тему иностранных инвестиций в Казахстан, Мишустин заявил, что «Россия в этом смысле может в этом статистическом отчёте звучать как братский сосед».

Транснациональный маршрут

В свою очередь Аскар Мамин сделал оптимистичный прогноз: к исходу нынешнего года объём торговли между странами-соседями превысит 20 млрд долларов – «все возможности для этого имеются». Напомним, что эту цифру ранее назвал президент России Владимир Путин, выступая на XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в сентябре нынешнего года.

В рамках online-форума выступил также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который привёл цифры, иллюстрирующие уровень экономического взаимодействия стран-соседей. Он, в частности, отметил, что на полях форума за два неполных десятилетия его существования было подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот между Россией и Казахстаном вырос в 3,5 раза, за последние 15 лет казахстанские инвестиции в Россию приблизились к отметке 4,5 млрд долларов, а объём прямых инвестиций из России в Казахстан превысил 16 миллиардов.

Фото с сайта http://government.ru

На встрече с премьер-министром России глава кабинета министров Казахстана отметил, что объём прямых российских инвестиций в его страну по итогам первого полугодия-2021 вырос на 20%. Аскар Мамин подчеркнул, что Россия и Казахстан являются транзитными государствами и имеют большой потенциал, который должны реализовать с учётом развития торговли между Азией и Европой в целом.По словам Мамина, в настоящее время экономики Российской Федерации и Республики Казахстан восстанавливаются, показатель ВВП обеих стран уже превысил допандемийный уровень, и это «очень отрадно».

Его коллега Михаил Мишустин выразил желание достичь ещё более высоких показателей экономического сотрудничества. В качестве перспективных сфер названы горнодобывающая отрасль, промышленность, энергетика, возобновляемые источники энергии, мирный атом, информационно-коммуникационные технологии и транспортная инфраструктура.

Отдельной темой обсуждения двух премьер-министров стал транспортно-логистический маршрут «Европа – Западный Китай» – транснациональный инфраструктурный проект, призванный укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Значительная часть маршрута пролегает через Россию и Казахстан.

Глава кабинета министров России также особо отметил совместный проект «Агроэкспресс», который «позволит в полной мере использовать потенциал нашей логистической инфраструктуры, в том числе для наращивания перевозок в государства Центральной Азии, в Китай».

«Горизонтальные» связи деловых кругов России и Казахстана

На встрече с казахстанским коллегой премьер-министр России выделил сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Налажено производство вакцины «Спутник V» на карагандинском фармацевтическом заводе. Мы совсем недавно с вами начинали этот проект. Сегодня он успешно реализует выпуск продукции, в частности, порядка 7 млн доз вакцины уже выпущено», – сказал Михаил Мишустин.

«Горизонтальные» связи деловых кругов России и Казахстана фармакологией далеко не ограничиваются. В последние годы, несмотря на объективные препоны, созданные пандемией, российские и казахстанские предприятия активно налаживают контакты и создают совместные проекты. Вот лишь некоторые из них:

в Приморском крае в рамках недавнего Восточного экономического форума казахстанская сторона обсудила перспективы развития Северного морского пути вплоть до создания собственного флота на базе судостроительных заводов Дальнего Востока. Во Владивостоке было также подписано соглашение между QazExpoCongress и Фондом Росконгресс о системном взаимодействии деловых кругов наших государств.

В Башкортостане готовится запуск комплексного инвестиционного проекта «Евразийский экономический центр». Не так давно министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов посетил Уфу. На встречах с руководством республики и с представителями бизнеса обсуждалось развитие торгово-экономических связей и звучали обнадеживающие цифры. Отмечалось, что по итогам 7 месяцев текущего года товарооборот между российским регионом и соседним государством вырос на 20,2% и составил 196,6 млн долларов.

В Астраханской области будет построен центр приграничной торговли, откроются новые круизные маршруты по Каспию, в настоящее время обсуждается создание совместных предприятий по строительству морских буровых платформ.

Фото с сайта http://government.ru

В Калужской области казахстанские предприниматели ведут переговоры об открытии мультимодального транспортно-логистического центра. В ноябре начались прямые авиаперелёты из Калининграда в Нур-Султан и Алматы, обсуждаются перспективы открытия постоянного представительства Республики Казахстан в этом самом западном регионе России.

В Западно-Казахстанской области, граничащей с пятью российскими регионами, рассматривается строительство торгово-промышленного хаба «Евразия», расположенного вблизи крупнейших региональных рынках ЕАЭС.

Подобные примеры можно продолжать.

Кстати, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, что в Казахстане успешно работают свыше 10 тысяч предприятий с участием российского капитала, а в сфере промышленной кооперации реализуются восемь крупных совместных проектов на сумму 1,7 млрд долларов.

Итоги встречи премьеров России и Казахстана в интервью телеграм-каналу KeyNews прокомментировала заведующая сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН, доктор политических наук Дина Малышева:

«Казахстан, как и Россия – участник Евразийского экономического союза. Это важный фактор взаимодействия. Важны и традиционные связи: из всех центральноазиатских государств Казахстан – всегда приоритетное направление и российской политики, и российской экономики. Членство в ЕАЭС предусматривает создание условий для обмена капиталами, товарами, сотрудничества в области космоса, энергетики, обмена специалистами. Объективно эти условия благоприятны. Остаётся на высоком уровне и приграничная торговля», – считает российский эксперт.

Малышева отмечает, что Казахстан является одним из самых развитых государств региона, а по некоторым показателям, самым развитым. Кроме того, между нашими государствами пролегает огромная сухопутная граница. Эти факторы делают Республику Казахстан одним из приоритетных направлений сотрудничества для России.

А известный политик, глава фонда содействия защите прав и законных интересов граждан за рубежом «Русский мир» Сергей Бабурин, комментируя встречу премьер-министров, заявил: «Мы все давно ждём изменения к лучшему экономической и социально-экономической ситуации в постсоветском пространстве. И отношения России и Казахстана здесь занимают одно из центральных мест. Это территориально две крупнейших республики. Это страны с большим промышленным и аграрным потенциалом. И, самое главное, с огромным опытом существования единой экономики. То, что на встрече руководители правительств Российской Федерации и Республики Казахстан отметили рост товарооборота, это радует. И Казахстану, и России необходимо опираться на свои внутренние силы развития и превращать разговоры о едином таможенном пространстве в реальное единое экономическое пространство, единое торговое пространство».

Бабурин считает, что стратегическая линия, которую продолжает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, была положена основателем государства Нурсултаном Назарбаевым. «Это – я убежден – абсолютно верная и нужная гражданам и Казахстана, и России экономическая стратегия. Вместе мы сможем ответить на любые вызовы сегодняшнего дня и обеспечить процветание и благополучие наших народов», – сказал эксперт.