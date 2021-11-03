Как там говорил поэт революции Владимир Маяковский?! «Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно?»

Фото: Shutterstock

Проект #МНЕНЕСТЫДНО2020, запущенный в Инстаграме @mne.ne.stydno и в группе VK «МНЕНЕСТЫДНО», как раз и состоит из этих «life stories». Многие люди, сегодня вполне успешные в профессии и жизни, нашли в себе силы рассказать о своих проблемах в прошлом. Некоторые вообще впервые признавались в своих детских травмах, кто-то до сих пор не может отойти от предательства близкого человека или последствий созависимости.

Но так или иначе каждый из блогеров первого сезона этого проекта #МНЕНЕСТЫДНО нашел свой путь к избавлению от груза прошлого, тягостного. И оказалось, очень важно рассказать кому-то о своей беде, поделиться своей болью. Второй сезон проекта «Мне не стыдно», как раз и направлен на социальную помощь людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Проблемы необходимо решать, а не стыдиться их, замыкаясь в себе и в очередной раз травмируя свою психику. Рассказать – не стыдно. Стыдно – оставить всё на том же уровне и продолжать жить дальше в надежде, что когда-нибудь всё само встанет на свои места...

Не бойся и не молчи

Маленькая девочка (Екатерина Танаисенко, 26 лет, многодетная мама) каждое лето вместе с братом проводила в деревне у бабушки с дедушкой. Теперь, спустя много лет, вместо рассказа о счастливом детстве молодая женщина вспоминает о том, как тогда ей было страшно. Потому что надо было ходить в доме на цыпочках. «Ведите себя тише воды и ниже травы, к деду не подходите, с ним не разговаривайте», - просила бабушка, ничего не объясняя. Но дети и сами понимали: так происходило каждый раз, когда дедушка приходил домой сильно пьяным. А в таком состоянии он был почти всегда.

И когда девочка подросла, то растеряла всех своих друзей. Потому что категорически не терпела рядом тех, кто лояльно относился к алкоголю. «Я до сих пор не могу выпить даже бокал шампанского на Новый год, - признается Екатерина Танаисенко, – и меня просто трясет, если рядом кто-то выпивает хотя бы чуть-чуть».

Но теперь она нашла в себе силы рассказать об этом, о своей давнишней созависимости с пьющим человеком. И не просто кому-то одному, близкому, а – всем, публично, в Инстаграме. Молодая женщина, а в свои 26 она уже многодетная мама, переживает, что ее дети, взрослея, могут стать заложниками ее антиалкогольной категоричности. А это тоже созависимость.

Мало кто знает, что почти во всех российских регионах существуют группы анонимных алкоголиков. Таких сообществ людей, помогающих друг другу избавиться от пагубной зависимости, в стране более 700. И первый шаг к выздоровлению должен сделать сам человек, в присутствии абсолютно незнакомых людей признаваясь в своей зависимости от алкоголя. Казалось бы, разве могут просто слова помочь «завязать с выпивкой», если человек публично сказал: «Я – алкоголик, и мне не стыдно в этом признаться»?!

Но результаты впечатляют. Некоторые, посещавшие подобную группу около года, не прикасаются к спиртному уже больше десяти лет. У кого-то стаж трезвости поменьше, есть те, кто воздерживается от выпивки всего лишь год, но только они сами знают, какой силы воли стоит это «Я пью!», сказанное вслух, и как важно, чтобы тебя не осудили, а стали помогать.

Но в психологической реабилитации нуждаются не только сами пьющие, но и их близкие. Те, кто, живя бок о бок с пьяницей или наркоманом, страстно желают все это предотвратить. И помимо своей воли вовлекаются в созависимые отношения, когда настроение, силы, да и вообще вся жизнь зависят от близкого человека, вовсе не желающего бросать пить или употреблять запрещенные вещества.

Известная телеведущая Дана Борисова долгое время находилась в конфликте с мамой, которая, как считала поначалу дочь, опозорила ее на весь белый свет. Несчастная женщина, рыдая, призналась в одной из телепередач на федеральном канале в запойном пьянстве дочери. «Я порой так и засыпала, с бутылкой мартини в обнимку», - подтверждает только сейчас, после многошаговой и многомесячной терапии, сама героиня материнской публичной исповеди. И называет свою маму человеком большого мужества: «Она спасла меня и спаслась сама, ей тоже пришлось пройти курс психологической реабилитации, я только теперь понимаю, чего ей это стоило»

В завязке не только от спиртного, но и от приема наркотических веществ теледива уже несколько лет. «И мне не стыдно – говорит она в публичной беседе с психологом, - признаваться в своей зависимости, потому что одна бы я не справилась. История, когда человек взял и сам остановился, и перестал пить – не про меня, долгое время осознать проблему мне мешал страх и стыд. А теперь я свободна!».

Весной 2020 года Минздрав выражал обеспокоенность ростом употребления алкоголя и смертности из-за него на фоне самоизоляции. Позже Росстат озвучил цифры: от причин, связанных с употреблением алкоголя, в России умерло более 50 тысяч человек, что на несколько тысяч было больше, чем в предыдущем году.

Не только в России, но во всем мире пандемия стала для людей очень тяжелым испытанием. Вынужденная изоляция, застой, потеря работы, сотни тысяч смертей – все эти обстоятельства ввергали в депрессивное состояние даже самых отчаянных оптимистов.

По данным ВОЗ, даже в доковидные времена от депрессии в мире страдало более 300 миллионов людей. COVID-19 в разы увеличил эти цифры. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что введенные из-за коронавируса меры, ограничивающие социальное взаимодействие, вызвали «глубокое воздействие» на психику. Он отметил, что COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов: люди по всему миру страдают от тревоги и страха, при этом не имея возможности обратиться в службы поддержки психического здоровья.

Психологи РАН, например, пришли к выводу, что в России в 2020 году каждый третий житель страны жаловался на симптомы депрессивного расстройства. «Гораздо больше людей тревожатся, гораздо хуже становится сон среднестатистического россиянина, больше пищевых расстройств, усугубляется ситуация с алкоголем, с агрессией, мы это можем увидеть даже на бытовом уровне. Много обращений к неврологам, кардиологам, гастроэнтерологам со стресс-ассоциированными заболеваниями, но система здравоохранения на них не реагирует, она не перестраивается»- била тревогу психолог и эксперт по пациентоориентированности и стрессу Анна Хасина.

В пандемию значительно участились случаи домашнего насилия. Невозможность спрятаться от мужа-тирана или других родственников с ярко выраженным агрессивным поведением в условиях вынужденной совместной изоляции вызвало невиданную доселе волну бытовых конфликтов.

Однако около 90% жертв домашнего насилия в России забирают свои заявления обратно, уверена одна из жертв подобного обращения, певица, проживающая ныне в США. (Саша Градива)

Она считает, что очень важно то, что общество сейчас созрело об этом говорить. И рассказывает о том, что она находилась на восьмом месяце беременности, ее партнер проявил по отношению к ней агрессию. Он ударил ее. Девушка вызвала полицию, она хотела, чтобы полицейские просто приструнили ее гражданского мужа, чтобы факт насилия был просто зафиксирован. Но оказалось, что в Америке одного звонка от жертвы достаточно, чтобы абьюзера изолировали или даже посадили.

«Здесь почти невозможно пойти на попятный. Система такова, что они сразу считывают, что спустя какое-то время жертве станет жалко своего мучителя, да и экономические причины тут же вспоминаются – на что жить, если твоего партнера посадят?! Поэтому агрессора сразу же забирают в участок», - рассказывает девушка, уверенная в том, что по возвращении ее абьюзер уже не посмеет поднять на нее руку.

Фото: Shutterstock

«Важно иметь свою систему поддержки, нужно сказать о своей проблеме кому-нибудь, и тогда ты уже не одна и ты можешь попросить помощи, этого нельзя стыдиться», - обращается она в своем инстаграм-эфире к тысячам россиянок и прямо заявляет о том, что отсутствие в России закона о домашнем насилии – это по сути геноцид по отношении жертвам.

По данным ООН от 2018 года, в среднем 58% всех умышленно убитых в мире женщин стали жертвами своего родственника или партнера. А Центр защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций, внес свои уточнения: 65,8% женщин, убитых в России за 2011-2019 годы, были жертвами домашнего насилия. Правозащитники подчеркивают, что российские законы никак не защищают женщин от этой угрозы.

«Мне не стыдно, что меня унижали», - говорит, на первый взгляд, шокирующую фразу блогер с многими сотнями подписчиков (Настя Морева). А потом объясняет, что это привело к ее перерождению как личности. Она рассказывает, что ее первый молодой человек всячески ее унижал и оскорблял, внушая ей, что она, такая толстая, больше никому, кроме него, не нужна. Ее травили и его друзья, а потом он просто-напросто купил ей билет и отправил к родителям. Девушка сломалась и стала пытаться утверждаться за счет мужчин. Она никому не рассказывала, что каждый раз натыкалась на одни и те же грабли, что каждый новый партнер все равно ее не уважал, и она всякий раз получала свою порцию унижения. В ее жизнь стал приходить алкоголь, так она надеялась похудеть. Такая унизительная жизнь продолжалась до тех пор, пока вконец потерянная девушка не поделилась своим отчаянием с близкой подругой. Та записала ее к психотерапевту.

«Специалист расставит в твоей голове все по полочкам. Мне помогли эти сеансы, и я поняла, что ни в коем случае нельзя молчать, - вспоминает теперь успешная блогер. По ее словам, когда она, по совету психолога, рассказала все маме, именно та убедила ее завести блог.

И теперь ей, которая весит 100 кг, не стыдно демонстрировать свое тело любимому человеку, не стыдно делиться своими проблемами со своими подписчиками: «Выход всегда есть, 80 процентов моей аудитории меня понимают и поддерживают.

Выход действительно есть, даже если ты долго-долго идешь по темному тоннелю и тебе кажется, что просвет никогда не наступит.

В этом уверена психотерапевт (Светлана Изамбаева), помогающая своим клиентам выйти из тупика, в котором они оказались.

А прийти в профессию ей помогла своя собственная беда.

О своем диагнозе ВИЧ она узнала в 20 лет, ее заразил любимый человек, от которого она хотела родить ребенка. Ей было ужасно стыдно, ведь казалось, что с ней такого никогда не может случиться.

«Я сидела, рыдала и боялась, что прямо сейчас ко мне придет милиция и наденет наручники, - вспоминает сегодня. - И все, жизнь остановилась, хотелось провалиться сквозь землю.

Она была совершенно одна, потому что молодой человек куда-то пропал, так что, помимо стигмы, было еще и предательство. Плюс еще и самостигматизация – когда люди уходят в изоляцию, начинают винить себя в произошедшем.

Она не знала, что ей делать, как жить, дальше, как питаться, что делать со спортом, который всегда был в ее жизни. А потом почти незнакомая женщина –врач объяснила отчаявшейся девушке, что жизнь на этом не кончается, что она не одна, и можно жить полноценной жизнью, если вовремя принимать лекарства.

Все люди в ее родном селе узнали, что у нее ВИЧ, было очень больно, когда кто-то отворачивался от нее, она боялась, что сожгут ее дом, она плакала, когда ее ребенка буквально выкинули из садика. Потом она перестала бояться и создала свою группу поддержки. И теперь ей не стыдно, не страшно, ведь нас, с ВИЧ, говорит она, больше миллиона.

Очень важно, чтобы человек не потерялся в процессе принятия диагноза. ВИЧ-инфекция имеет большой стигматизационный отпечаток, и тому, кто выходит и говорит об этом открыто, очень нужна поддержка.

***

Можно двигаться вперед, несмотря ни на что. Когда ты один на один со своей бедой, когда тебе плохо и кажется, что вокруг темно и страшно, важно остановиться, подышать, почувствовать себя и увидеть, что внутри темноты есть ты. И луч света - внутри тебя.

Ты пройдешь еще чуть-чуть, и обязательно найдутся люди, которые смогут тебя услышать и помочь. Главное, чтобы ты сам не молчал.