Что покажет Пятый канал с 4 по 8 ноября

Поклонникам творчества Игоря Бочкина придется по душе фильм «Отставник. Позывной «Бродяга»

Утро, 04 ноября, начнется с марафона любимых советских фильмов. Пес Барбос отправляется в невероятный кросс в 10.10, далее эстафету принимает веселая троица «самогонщиков», на заключительном этапе выступают Кольцов и Сумароков в исполнении Сергея Безрукова и Дмитрия Дюжева. Они отправляются на каникулы строго режима. Волею судьбы герои фильма оказываются вожатыми в пионерском лагере в компании в меру энергичного руководства и не в меру энергичных детей. Всё бы ничего, да только попадают они туда прямо с арестантской шконки.

Для семейного просмотра вместе с детьми подойдет красивая сказка «Три орешка для Золушки» с прекрасной Либуше Шафранковой в главной роли. Начало романтической истории любви принца и дочери лесничего в 10.45.

Поклонникам творчества Игоря Бочкина придется по душе фильм «Отставник. Позывной «Бродяга». В 19.40 подполковник-пенсионер Юрий Жуковский по просьбе своего бывшего командира отправляется в Зареченск. Жуковский давно привык к одиночеству и рутинной жизни, но привычное однообразие рушится сразу после приезда в провинциальный городок. Здесь Юрию предстоит разобраться в обстоятельствах гибели рядового солдата, решившегося на побег из воинской части. Жуковский, несмотря на сопротивление со стороны командования, начинает собственное расследование этого дела и попутно узнаёт о криминальной стороне жизни военных в городе…

Вечер четверга в 21.40 продолжит премьера на Пятом – российский боевик «Турист». В Центральноафриканской Республике работают российские инструкторы, обучающие армию этой страны по просьбе местного правительства. На военную базу высаживаются новички, среди них — бывший сотрудник полиции, 27-летний Гриша Дмитриев. Командировка кажется ему легким заданием, ведь он приехал на базу обучать, а не воевать. Но с самого начала все пошло не так. Ситуация в республике обостряется в преддверии президентских и парламентских выборов. Никогда не принимавший участие в боевых действиях Гриша вынужден взять в руки оружие…

Вечер четверга в 21.40 продолжит премьера на Пятом – российский боевик «Турист»

В пятницу, 05 ноября, Пятый канал покажет военные драмы и детективные боевики.

В 05.15 утра эфир начнется с четырех серий военного фильма «Снайпер. Офицер СМЕРШ». Профессиональный стрелок Егоров помогает отразить атаку советскому батальону, который попал в немецкое окружение в Сталинграде. Лотар фон Дибиц намерен уничтожить русского офицера, остановившего продвижение войск противника. После атаки немцев пропадает без вести Евгения, возлюбленная Егорова. Два года спустя, будучи офицером СМЕРШ, Егоров отправляется в Белоруссию, чтобы найти предателя в полку. В его ловушку попадает Евгения, которую он уже не чаял найти…

Военную тему в 14.15 продолжит сериал «Орден». Действие фильма разворачивается в 1945 году на территории Маньчжурии, которая оккупирована Японией. Китай просит помощи у Советского Союза. Для освобождения Харбина на Дальний Восток направляется группа штурмовиков под командованием капитана Забелина. Бойцам предстоит тяжелое сражение в самом сердце врага с самураями…

В субботу, 06 ноября, любителей разгадывать криминальные головоломки ждет «Большое РАССЛЕДОВАНИЕ» на Пятом. С 10.00 в эфир выйдут самые захватывающие эпизоды о работе Федеральной экспертной службы, которую возглавляет полковник Галина Рогозина.

Воскресенье, 07 ноября, поклонники детективного жанра проведут в компании Бориса Галкина и Никиты Панфилова. Главный герой — командир отряда специального назначения ГРУ, майор Кирилл Романов получает таинственное сообщение от человека, виновного в смерти его матери. В письме сообщается, что автор не причастен к её кончине. Кирилл в замешательстве, он решает прервать военный контракт и вернуться в Москву, чтобы встретиться с преступником лично и узнать подробности трагедии. Мать Кирилла погибла 20 лет назад при пожаре на нефтяной компании. Новые обстоятельства, которые появились в деле, толкают майора на проведение собственного расследования. Он устраивается на предприятие, где раньше работала его мать. Там же он знакомится с девушкой, родственники которой погибли на пожаре вместе с его мамой. Чем закончится это расследование, смотрите в сериале «Пуля» в 13.20.

А вечером, в 23.10 Пятый канал представит сразу три фильма о знаменитом российском социологе Максиме Шугалее. Он был похищен и больше года провел в частной тюрьме. Попытки дипломатов решить вопрос мирным путем заходили в тупик. В итоге российская сторона начинает готовить спасательную операцию.

Пятый канал представит сразу три фильма о знаменитом российском социологе Максиме Шугалее

Для тех, кто с нетерпением ждет продолжения любимого сериала «Великолепная Пятерка», квинтет в погонах назначает встречу на вечер 08 ноября. Премьера четвертого сезона стартует в 23.10!