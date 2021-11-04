Бывшая помощница Трампа попыталась облить Россию грязью

Хилл трудилась советником 45-го президента США по вопросам, касающимся России, в 2017-2019 годах Фото: ru.wikipedia.org

Бывшая советница Дональда Трампа Фиона Хилл, сохраняющая статус едва ли не главного в США специалиста по России, рассказала, что она никогда не разделяла взглядов своего патрона, который восхищался Путиным.

Хилл трудилась советником 45-го президента США по вопросам, касающимся России, в 2017-2019 годах. Позже она уволилась из-за своего несогласия с политикой Белого дома в отношении России и Украины.

По словам Хилл, давшей интервью BBC, Трамп отказывался верить в российское вмешательство в американские выборы (в котором сама экс-советница не сомневается на все 100%), а также говорил, что восхищается президентом России.

Назначение Хилл, работавшей до этого в администрациях Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, стало шоком для многих – новая советница Трампа никогда не скрывала своего отношения к России.

– Причиной пойти работать в администрацию [Трампа] в 2017 году, стало случившееся в 2016-м, когда российские разведывательные службы по указу Кремля вмешались в президентские выборы. И, как мы знаем, это создало хаос в американской политике, – заявила, как всегда бездоказательно, Хилл. По ее твердому мнению, «вмешательство» в американские выборы стало местью российских спецслужб, решивших наказать Хиллари Клинтон, на посту главы Госдепа открыто высказывавшейся в поддержку российской оппозиции.

С приходом Байдена, утверждает Хилл, Москва понемногу уходит с первых полос американских СМИ, уступая Пекину роль главного врага США.