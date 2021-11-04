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Общество4 ноября 2021 9:00

А ты готов природу охранять? Для школьников Ноябрьска устроили необычные соревнования по экологии

Ребятам надо было сдавать не нормы ГТО, а нормы ГПО! Здесь, как и в спорте, было предусмотрено три степени участия. За заботу о природе можно было получить золотой, серебряный или бронзовый значок
Олег Камакин
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Каждый ребенок, принимавший участие в проекте, участвовал в различных экологических акциях и мероприятиях, выполнял определенный норматив

Каждый ребенок, принимавший участие в проекте, участвовал в различных экологических акциях и мероприятиях, выполнял определенный норматив

Про нормы ГТО все мы слышали. А как насчет нормативов по охране природы? Установили для себя хотя бы один такой? Ведь наше здоровье зависит не только от сильных мышц, но и от состояния экологии. А благоприятную окружающую среду невозможно создать без активного участия в этом нас самих. И это очень простые действия: экономно расходовать электроэнергию и воду, экономить бумагу, пользоваться продукцией, сделанной из вторсырья, отказаться от одноразовой упаковки, сдавать на переработку батарейки, пластик и бумагу, не оставлять мусор в лесу и стараться донести свои убеждения до каждого человека.

Но как вовлечь в это важное дело – охрану природы – детей и подростков? В общественной организации «Содружество детских объединений «Я-МАЛ» подумали: если для ребенка главное – это игра, то почему бы не поиграть в защитников природы? И не просто поиграть, а посоревноваться. Все педагогические воспитательные методики на первое место ставят метод соревновательности — ребенку важно быть впереди, быть чуть более успешным других, быть победителем в играх, конкурсах, соревнованиях.

— Все знают про Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Это своеобразная нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации, — говорит автор проекта, председатель Содружества детских объединений «Я-МАЛ» Олег Камакин. — Но ведь здоровье зависит и от экологии. Вот только если в спорте мы воспитываем у детей и взрослых силу, ловкость, выносливость, то в деле охраны природы надо воспитать чувство ответственности, заботы, сознательного отношения к окружающей среде. Это можно сделать как через передачу определенных теоретических знаний, так и через участие в конкретной практической деятельности. То есть надо просто совместить своего рода состязания с экологией.

Вот из этого совмещения и появился проект под названием «Готов природу охранять!» То есть, сдавать надо было в нем не нормы ГТО, а нормы ГПО! Но здесь, как и в спорте, было предусмотрено три степени участия. Можно было получить золотой, серебряный или бронзовый значок.

Сдал на переработку 30 батареек, значит, выполнил норматив на золотой значок

Сдал на переработку 30 батареек, значит, выполнил норматив на золотой значок

Каждый ребенок, принимавший участие в проекте, участвовал в различных экологических акциях и мероприятиях, выполнял определенный норматив, и по итогам проекта получил свой заработанный значок. Например, сдал на переработку 30 батареек, значит, выполнил норматив на золотой значок, а вот если только 20, то на серебряный.

Конечно, это не единственный норматив. Были в проекте и изготовление скворечников и кормушек, и сбор макулатуры, и посадка деревьев, и многое другое. Вот так и соревновались дети весь учебный год, а в мае штаб проекта подвел итоги и раздал заслуженные награды.

Были в проекте и изготовление скворечников и кормушек

Были в проекте и изготовление скворечников и кормушек

Элементы игры и соревновательности стали для ребят хорошим стимулом и позволили вовлечь в проект большое количество детей и подростков. А потому проект дал ощутимый эффект для окружающей среды. Ведь на переработку, а не свалку отправилось большое количество вторичного сырья, в том числе и батарейки, которые в итоге не будут загрязнять природу.

— Кроме этого, проект позволил, пусть и не полностью, решить проблему экологического воспитания и образования большой части детей, —уверены в Содружестве детских объединений «Я-МАЛ». — Ведь ребенок не будет ломать дерево, которое сам посадил, а детское любопытство заставит их спросить у организаторов, почему утилизация батареек спасает ежиков (одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли, а это территория обитания одного ежика), а сбор макулатуры — спасает деревья.

Об итогах соревнований можно судить по результатам: ребята собрали и сдали в переработку более 20 тонн макулатуры, более 500 кг батареек, 200 кг пластика, посадили около 300 деревьев, собрали около 300 кг корма для приюта бездомных животных, смастерили и развесили около 150 кормушек, сделали почти 300 экосумок, собрали очень много мусора. А также прошло большое количество просветительских мероприятий, посвященных палам травы и защите хвойных деревьев в новогодние праздники.

Теперь на их груди юных экологов города Ноябрьска красуются значки с надписью «Готов природу охранять!» А вы готовы?

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Берегу. Спасаю. Убираю», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды».

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС