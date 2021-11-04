А ты готов природу охранять? Для школьников Ноябрьска устроили необычные соревнования по экологии

Каждый ребенок, принимавший участие в проекте, участвовал в различных экологических акциях и мероприятиях, выполнял определенный норматив

Про нормы ГТО все мы слышали. А как насчет нормативов по охране природы? Установили для себя хотя бы один такой? Ведь наше здоровье зависит не только от сильных мышц, но и от состояния экологии. А благоприятную окружающую среду невозможно создать без активного участия в этом нас самих. И это очень простые действия: экономно расходовать электроэнергию и воду, экономить бумагу, пользоваться продукцией, сделанной из вторсырья, отказаться от одноразовой упаковки, сдавать на переработку батарейки, пластик и бумагу, не оставлять мусор в лесу и стараться донести свои убеждения до каждого человека.

Но как вовлечь в это важное дело – охрану природы – детей и подростков? В общественной организации «Содружество детских объединений «Я-МАЛ» подумали: если для ребенка главное – это игра, то почему бы не поиграть в защитников природы? И не просто поиграть, а посоревноваться. Все педагогические воспитательные методики на первое место ставят метод соревновательности — ребенку важно быть впереди, быть чуть более успешным других, быть победителем в играх, конкурсах, соревнованиях.

— Все знают про Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Это своеобразная нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации, — говорит автор проекта, председатель Содружества детских объединений «Я-МАЛ» Олег Камакин. — Но ведь здоровье зависит и от экологии. Вот только если в спорте мы воспитываем у детей и взрослых силу, ловкость, выносливость, то в деле охраны природы надо воспитать чувство ответственности, заботы, сознательного отношения к окружающей среде. Это можно сделать как через передачу определенных теоретических знаний, так и через участие в конкретной практической деятельности. То есть надо просто совместить своего рода состязания с экологией.

Вот из этого совмещения и появился проект под названием «Готов природу охранять!» То есть, сдавать надо было в нем не нормы ГТО, а нормы ГПО! Но здесь, как и в спорте, было предусмотрено три степени участия. Можно было получить золотой, серебряный или бронзовый значок.

Сдал на переработку 30 батареек, значит, выполнил норматив на золотой значок

Каждый ребенок, принимавший участие в проекте, участвовал в различных экологических акциях и мероприятиях, выполнял определенный норматив, и по итогам проекта получил свой заработанный значок. Например, сдал на переработку 30 батареек, значит, выполнил норматив на золотой значок, а вот если только 20, то на серебряный.

Конечно, это не единственный норматив. Были в проекте и изготовление скворечников и кормушек, и сбор макулатуры, и посадка деревьев, и многое другое. Вот так и соревновались дети весь учебный год, а в мае штаб проекта подвел итоги и раздал заслуженные награды.

Были в проекте и изготовление скворечников и кормушек

Элементы игры и соревновательности стали для ребят хорошим стимулом и позволили вовлечь в проект большое количество детей и подростков. А потому проект дал ощутимый эффект для окружающей среды. Ведь на переработку, а не свалку отправилось большое количество вторичного сырья, в том числе и батарейки, которые в итоге не будут загрязнять природу.

— Кроме этого, проект позволил, пусть и не полностью, решить проблему экологического воспитания и образования большой части детей, —уверены в Содружестве детских объединений «Я-МАЛ». — Ведь ребенок не будет ломать дерево, которое сам посадил, а детское любопытство заставит их спросить у организаторов, почему утилизация батареек спасает ежиков (одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров земли, а это территория обитания одного ежика), а сбор макулатуры — спасает деревья.

Об итогах соревнований можно судить по результатам: ребята собрали и сдали в переработку более 20 тонн макулатуры, более 500 кг батареек, 200 кг пластика, посадили около 300 деревьев, собрали около 300 кг корма для приюта бездомных животных, смастерили и развесили около 150 кормушек, сделали почти 300 экосумок, собрали очень много мусора. А также прошло большое количество просветительских мероприятий, посвященных палам травы и защите хвойных деревьев в новогодние праздники.

Теперь на их груди юных экологов города Ноябрьска красуются значки с надписью «Готов природу охранять!» А вы готовы?

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Берегу. Спасаю. Убираю», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды».

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