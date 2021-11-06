По тысяче рублей за уборки на улице: маркетолог из Калужской области с помощью розыгрышей превратила в экоактивистов сотни людей

Многие акции, о которых девушка читала в Интернете – шли от негатива – вот люди мусорят, это плохо

Спасла себя, спасая планету – это про Евгению Симонову из города Обнинск, что в Калужской области. Ее путь к экологическим проектам начался не с пафосных историй, рассказанных ей кем-то, не после встречи с героем «зеленого» движения. А с больницы. Два года назад здоровье молодой девушки резко пошатнулось.

— Из-за перегрузок на работе, бесконечной сидячей и нервной деятельности с 9 утра до 9 вечера, а ещё и суда с бывшим мужем, моя нервная система дала сбой… Я не могла есть, спать, работать. Начались хождения по медицинским центрам, — рассказывает Евгения.

Глядя на результаты анализов, многочисленные исследования, врачи только разводили руками. Везде норма, и вроде пациентка здорова. Хотя сама Евгения здоровой себя совсем не ощущала.

— Только один доктор сказал, что у моего состояния есть название – тревожное расстройство. Он посоветовал больше отдыхать, он рекомендовал ходить пешком минимум час в день.

Евгения «вооружилась» кроссовками и стала ходить, час и больше. Отказалась от поездок в транспорте на работу и с работы.

— Я вышла на улицы нашего города Обнинска и первое, что увидела — был мусор. Он был везде. И я его, сидя в автомобиле или автобусе, просто не замечала.

Спасла себя, спасая планету – это про Евгению Симонову из города Обнинск

Больше 4000 уборок по всей стране

Она стала интересоваться, какие экодвижения есть в регионе. Познакомилась со многими ребятами-активистами. Вместе с ними отправилась в деревню Михали, где собирались строить мусорный полигон.

— Один день в Михалях изменил мою жизнь полностью! Я переключилась со своих проблем со здоровьем на борьбу за наш чистый край.

И хотя полигон в 2020 году все-таки открыли, девушка и не подумала останавливаться. Она сама себе задала вопросы:

— Смогу ли я противостоять системе? Скорее всего нет. Но сломалась ли я? Тоже нет! Мне надо идти дальше, но делать то, что мне по силам в данный момент.

Начала с малого, но важного – собирала мусор, который встречался на улице. Просто на каждую свою пешую прогулку брала пакет. А потом к ней стали присоединяться друзья с пакетами для мусора, а вскоре и незнакомые люди – единомышленников Евгения нашла благодаря тому, что честно делилась своими мыслями в соцсетях.

Многие акции, о которых девушка читала в Интернете – шли от негатива – вот люди мусорят, это плохо. По профессии Евгения интернет-маркетолог, поэтому нестандартные идеи, как подать вроде бы очевидную мысль, у нее рождаются на раз-два.

— Я подумала, а что, если не ругать и не осуждать за то, что кто-то мусорит, а поощрять и благодарить за то, что кто-то убирает. Так появился проект #Яубрал. Я еженедельно стала разыгрывать 1000 рублей за мини-уборки на улице. Друзья помогли мне с сайтом и механикой, а сигналом к запуску проекта были первые заявки на сайте от экоактивистов.

Первый розыгрыш прошел в марте 2020 года при поддержке ЭкоЛиги (чата людей, которые регулярно занимаются субботниками). За 1,5 года, что существует проект, Евгения и ее команда провели более 65 розыгрышей.

— На призы я выделяю свои деньги, но иногда меня поддерживают участники сообщества. Из своих средств я потратила на призовой фонд около 100 000 рублей и около 30 000 рублей на призы присылали соратники из ЭкоЛиги.

Чтобы участвовать в розыгрыше, достаточно написать пост об уборке на улице с фото до и после экоакции, поставить хештег #Яубрал и прислать организаторам ссылку на сайт.

Таких постов было уже больше 4000, причем об уборках рассказывают экоактивисты не только из Калужской области, акция очень быстро стала всероссийской. В #Яубрал участвуют эковолонтеры из Екатеринбурга, Самары и других городов.

Зимой субботников меньше, поэтому Евгения решила проводить еще один розыгрыш с хештегами #Ясортирую #Яразделил.

— За полгода в 25 розыгрышах проекта #Ясортирую #Яразделил приняли участие 2000 постов со всей страны!

Проект называется #Яубрал. Его придумала Евгения Симонова

Выигрыш на добрые дела

Деньги, которые получают волонтёры при выигрыше, большинство победителей тратит на добрые дела. В соцсетях есть посты-отчеты: кто-то вложил полученную тысячу в проект по установке урн во дворах. Были случаи, когда деньги уходили на счета благотворительных фондов, собирающих средства на лечение детей.

— На выигрыш волонтеры покупают корм бездомным животным, перчатки и мешки для предстоящих субботников… Таким образом, происходит круговорот добра и взаимопомощи! – считает Евгения.

Девушка говорит, что миссия ее проектов #Яубрал и #Яразделил — объединять людей, помочь найти единомышленников, а еще поддержать эмоционально, ведь важно видеть и знать, что твою работу ценят.

«Мы из 3057 года»

В конце 2019 года к Евгении обратилась подруга Мария, она тоже из Обнинска. Её сын пошёл в первый класс, и учительница попросила родителей подготовить урок по какой-то важной социальной теме.

— Мы с Марией решили, что было бы интересно детям рассказать про экологию, про мусор на улицах города… Но как рассказать малышам обо всём, что мы знаем, за один урок, да ещё так, чтобы они запомнили и стали нашими союзниками и друзьями? Мы решили сделать эмоциональный урок от профессоров Джи (Жени) и Ми (Маши) из будущего!

За основу взяли сюжет мультфильма «Валли», где люди будущего вынуждено покинули Землю из-за того, что она стала непригодной для жизни – завалена мусором. Джи и Ми стали рассказывать на уроках детям, что прилетели из 3057 года, что живут на космических кораблях, но очень хотят вернуться на Землю.

— За прошедший год мы провели безвозмездно более 60 экоуроков в различном формате для деток детсадов, начальной школы, для ребят с 6 по 8 классы. Особенно мы радуемся, когда учителя пишут нам отзывы о прошедших уроках, рассказывают, что после урока детки пошли и убрали площадку возле школы или организовали в классе банку для добрых крышечек, — продолжает Евгения.

Теперь, когда единомышленников в Обнинске становится всё больше, Евгения планирует открыть Экоцентр. Активисты обратились в администрацию Обнинска с просьбой помочь создать такой Центр для экопросвещения и спасения ценных фракций вторсырья, которые, пока не отбирают на сортировке САХ-Рециклинг.

— Я много думала о том, почему именно экоактивность спасла меня от тревожности?! И поняла — в какой-то момент я слишком сильно ушла в работу, стала бесчувственной, проекты, задачи — ощущение, что «толку воду в ступе»… зачем, кому это надо? Что будет со мной через год, два? Мой организм запаниковал и заболел… Сейчас я люблю и любима, я увидела и полюбила природу, этот прекрасный мир, я стала чувствовать себя очень живой и сильной! Помогая миру, я стала нужной, а это очень важно для счастья! Теперь я могу делиться своей энергией с окружающими, а они делятся своей энергией со мной — и это замкнутый круг.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Берегу. Спасаю. Убираю», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды».

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.