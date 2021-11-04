Галина и Михаил Дегтяревы: "В семье сегодня настоящий праздник - папа вернулся с самоизоляции"

Михаил Дегтярёв с семьей Фото: Личный Архив

- ...Алло, Михаил Владимирович! У вас сейчас совсем другой голос, нежели был тогда, когда я звонил вам в самоизоляцию.

- Я уже провел два совещания, один телеэфир, заехал по делам в несколько мест. Вот сейчас домой пришел.

- Судя по фотографии, которую вы мне прислали, у вас сегодня настоящий День народного единства в семье.

- Ну конечно. Дети соскучились, налетели сразу.

- Они вас на пол не повалили? Или вы выдержали натиск?

- Я выдержал. Меня подпирала жена. Она соскучилась.

- А что жена вам сказала?

- Как что? Что жены делают? Сразу за стол праздничный. День же народного единства.

- Что у вас на столе? Вы фотографию стола не прислали.

- И не буду. У меня цветная капуста и наша, понимаешь, отбивная русская народная.

- А 100 грамм вам супруга налила, честно скажите?

- (смеется) Нет пока. У меня еще сегодня два мероприятия, совещания.

- Сколько времени вы находились на самоизоляции?

- Почти 14 дней. 13 с половиной.

- Я знаю, что супругу зовут Галина. А как сыновей?

- Петр Первый, Василий Второй, Александр Третий, и Иван Четвертый Грозный.

- А кто автор снимка?

- Автор – наша няня. Прекрасная женщина, она с нами переехала из Москвы и остаётся с нашей семьей уже много лет.

- А дайте Галине трубку на секунду.

- Даю, ладно. Это, конечно, удар ниже пояса вообще. Не подготовленный.

- Я просто поздравлю ее с праздником.

- Ладно. Я тоже еще раз поздравляю вас и всех читателей «Комсомольской правды» с Днем народного единства. Даю трубку жене.

- Здравствуйте, Александр. Много о вас слышала.

- Здравствуйте, Галина. Слышали, как я надоедаю губернатору? А вам Михаил Владимирович показывал полосу, где о вас «Комсомолка» написала как о телеведущей?

- Еще не видела.

- Скажите, пожалуйста… Я понимаю, что вопрос… глупый. Все-таки мужа не было почти 14 дней. Как вы эти дни пережили с ребятишками?

- На самом деле мужа не было дома гораздо больше. Потому что он ездил еще по краю. Началось с Комсомольска-на-Амуре, потом Николаевск, Москва. Плюс еще к этому самоизоляция. Поэтому мужа я не видела больше трёх недель, дети, собственно, тоже. У каждого своя работа, у каждого своя ответственность. Всё в обычном режиме. Только папы не хватает.

- Как дети учатся, у них все хорошо в школе?

- Да. Трое детей ходят в школу, малыш дома занимается, развивается. Все хорошо…

- Не смею больше вас задерживать. Поздравляю с праздником. Вы большие молодцы. Берегите себя, берегите губернатора, берегите детей.

- Спасибо!

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