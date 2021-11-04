Лиза Листова выяснила, как убивали «Армению»

7 ноября, в 80-ю годовщину трагедии можно будет посмотреть фильм Лизы Листовой «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения» Фото: НТВ

80 лет назад, 7 ноября 1941 года в Черном море на пути из Ялты в Туапсе войсками третьего рейха был потоплен советский теплоход «Армения» с тысячами людей на борту.

О гибели британского «Титаника» в Атлантике снят одноименный мировой блокбастер, изданы бестселлеры с миллионными тиражами.

Пущенный на дно Балтики немецкий «Вильгельм Густлоф» на Западе, в первую очередь в Германии, до сих пор ставят в вину знаменитому капитану советского подводного флота Маринеско – и об этом также есть тома исследований.

О трагедии «Армении», которая масштабом и драматизмом, возможно, превосходит указанные выше примеры, не слышали не только режиссеры в Голливуде, а также историки Второй мировой в лондонах, парижах и берлинах. О ней, увы, мало кто знает даже в нашей стране.

Гибель этого огромного судна, построенного на Балтийском заводе в Ленинграде в 1927 году, вызывает много вопросов и по прошествии десятилетий.

Был ли осенью 1941-го теплоход «Армения», взявший на борт в Севастополе вечером 6 ноября перед заходом в Ялту сотни (или тысячи?) раненых советских бойцов, четко обозначен как санитарное судно, красные кресты которого видны и с воздуха, и с моря?

Премьера фильма «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения», на канале НТВ в воскресенье, 7 ноября, в 14.15. Фото: НТВ.

Заходил ли он в Балаклаву, чтобы забрать «специальный секретный груз», что именно там было, и имели ли информацию об этом грузе штурмующие Крым подразделения 11-й армии Манштейна?

Было ли у «Армении» прикрытие из сторожевиков и истребителей, или он мог рассчитывать только на свои 4 зенитные пушки, то есть, по сути, был почти беззащитен перед возможной атакой гитлеровцев?

Нападение на огромное судно была массированным и велось с моря и с воздуха, или его потопил в единственной дерзкой и точной атаке один германский торпедоносец-ас (и почему ему это позволили)?

Отчего, несмотря на наличие официального рапорта о гибели «Армении»,в котором вроде бы указывалось не только время его гибели, но и точные координаты, теплоход более 70 лет не могли обнаружить на черноморском дне?

Наконец, сколько людей оказалось на затонувшем теплоходе в момент его гибели, ведь до войны он был рассчитан не более чем на тысячу пассажиров, а в ноябре 41-го, по разным данным, взял на борт от трех до пяти тысяч человек – и удалось ли кому-то спастись?

Ответы на эти и другие жгучие вопросы в ближайшее воскресенье, 7 ноября, в 80-ю годовщину трагедии можно будет найти в фильме Лизы Листовой «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения».

Гибель этого огромного судна, построенного на Балтийском заводе в Ленинграде в 1927 году, вызывает много вопросов и по прошествии десятилетий

Вот что рассказала автор фильма в комментарии для kp.ru:

- Мы, наконец, до главных документов добрались. В фильме – найденные нами проектные чертежи «Армении». По ним со специалистами Крыловского государственного научного центра мы высчитывали, сколько все-таки людей могло на ней оказаться. Мы изучили следственное дело о гибели «Армении» из Архива ФСБ. И весь пусть к трагедии восстановлен нами в деталях. В том числе, по документам архива Военно-Морского флота в Гатчине.

А говоря о разной тональности в оценках торпедных атак на советский и на немецкий теплоходы с разницей в три с половиной года (в обоих случаях на борту было много раненных), Лиза Листова отмечает:

- Гибель «Густлофа» в январе 1945-го может считаться ответом на гибель «Армении» в ноябре 1941-го. Точно также с военными и гражданскими вперемешку…

В съемках были использованы уникальные кадры совместной экспедиции военных моряков и Русского географического общества, которая около полутора лет назад обнаружила погибший теплоход на дне Черного моря.

Премьера фильма «Черноморский цугцванг. Гибель теплохода «Армения», на канале НТВ в воскресенье, 7 ноября, в 14.15.