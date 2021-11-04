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Здоровье4 ноября 2021 13:59

Как работают военные госпитали и училища в коронавирус: "Готовы ли к очередной волне? Вооруженные силы всегда готовы!"

Представители Общественного совета при Минобороны России посетили госпитали и объекты в Южном военном округе
Иван МАКЕЕВ
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Симулятор военного корабля в ЧВВМУ им. П.С.Нахимова позволяет смоделировать любые ситуации в море

Симулятор военного корабля в ЧВВМУ им. П.С.Нахимова позволяет смоделировать любые ситуации в море

Фото: Иван МАКЕЕВ

Курсанты продолжают обучение и мечтают о дальних берегах

Строгий контроль температуры на входе и обязательный масочный режим — Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С.Нахимова в Севастополе продолжает работать даже в очередную волну коронавируса.

Подсказки для моряков на фрегате «Адмирал Макаров»

Подсказки для моряков на фрегате «Адмирал Макаров»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Курсанты, склонившись над картами, изучают основы навигации. В соседнем кабинете — обучающие стенды которые позволяют понять работу и принципы управления двигательной установкой корабля. Но самое интересное - в подвале. Здесь смонтирован специальный тренажер который полностью имитирует управление боевым кораблем. Можно задать высоту волн, ветер, дождь или снег, в общем любые условия чтобы курсантам было «тяжело в учении — легко в бою». А если смотреть строго на нос виртуального корабля даже начинает укачивать. Все это необходимо чтобы на учебном корабле «Смольный» выйти в открытое море. Именно реальный поход произвел неизгладимое впечатление на курсанта Алексея Поныполяка и заставил мечтать о новых горизонтах:

Врачи 1602 военного клинического госпиталя не отказываются от плановых операций даже во время очередной волны ковида

Врачи 1602 военного клинического госпиталя не отказываются от плановых операций даже во время очередной волны ковида

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Вышли из Севастополя и должны были дойти до Североморска, но из-за погоды пришлось сократить маршрут и остановиться в Балтийске. Теперь хочу пойти служить на Северный флот. К концу моего обучения на вооружение поступят новейшие корабли. Интересно испытать новое оружие и оборудование на практике и конечно испытать себя - север суров и по-настоящему закаляет тело и дух.»

Члены Общественного совета осмотрели ход строительства храма Святого Георгия Победоносца - главного храма ЮВО

Члены Общественного совета осмотрели ход строительства храма Святого Георгия Победоносца - главного храма ЮВО

Фото: Иван МАКЕЕВ

Военные госпитали: «Среди военнослужащих всплеска заболеваемости коронавирусом нет»

Мечты движут и капитаном Татьяной Устиновой, стоматологом-хирургом 1472-го военно-морского клинического госпиталя: она хочет стать полковником медицинской службы. «На выбор будущей профессии повлияли мои родители, потому что врач - почетная профессия, а врач - военный вдвойне,» - говорит Татьяна. Да и как можно не мечтать, когда из окна открывается великолепный вид на Севастопольскую бухту, а сам госпиталь — ровесник города-героя Севастополя и Черноморского флота? Здесь трудятся более 300 врачей различных специальностей, ежегодно около 22 тысяч пациентов проходят стационарное лечение и еще 380 тысяч — амбулаторное.

Дмитрий Жигарев учится ходить заново в новейем экзоскелете

Дмитрий Жигарев учится ходить заново в новейем экзоскелете

Фото: Иван МАКЕЕВ

А у Дмитрия Жигарева мечты уже сбываются. 3 ноября 2017 года он потерял возможность самостоятельно передвигаться из-за повреждения спинного мозга. С 2018 года он проходит реабилитацию в Сакском военном клиническом санатории им. Н. И. Пирогова. Благодаря уникальным методикам лечениям, новейшим технологиям и заботливым рукам врачей он уже может передвигаться. Тренировки проходят в новейшем экзоскелете который помогает восстановить двигательную активность. Сами доктора называют случай уникальным, а Дмитрий считает что «у каждого есть своя звезда, надежда которая заставляет верить что невозможное — всегда может быть возможным!»

Совещание в штабе ЮВО

Совещание в штабе ЮВО

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мерам безопасности в пандемию в госпиталях уделяется особое внимание:

«Кроме вакцинации, основные профилактические меры элементарные, все те же, - маски, перчатки, соблюдение дистанции. Самые простые меры дают высокую эффективность.» - считает Алексей Ливарский, полковник медицинской службы, терапевт 1602-го военного клинического госпиталя. - «Готовы ли к очередной волне ковида? Вооруженные силы всегда готовы! Работаем с новой инфекцией, как и все, с апреля 2020-го года. В настоящее время среди военнослужащих всплеска заболеваемости нет. Это прямое следствие прививочной кампании прошлого года. сейчас в госпиталях округа военнослужащих с ковидом - около 10%. Остальные - это пенсионеры МО, члены семей военнослужащих, также мы помогаем нашим коллегам из системы гражданского здравоохранения - лечим обычных людей.»

Военнослужащие 103-го мотострелкового полка во время тренировки

Военнослужащие 103-го мотострелкового полка во время тренировки

Фото: Иван МАКЕЕВ

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