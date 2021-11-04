Как работают военные госпитали и училища в коронавирус: "Готовы ли к очередной волне? Вооруженные силы всегда готовы!"

Симулятор военного корабля в ЧВВМУ им. П.С.Нахимова позволяет смоделировать любые ситуации в море Фото: Иван МАКЕЕВ

Курсанты продолжают обучение и мечтают о дальних берегах

Строгий контроль температуры на входе и обязательный масочный режим — Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С.Нахимова в Севастополе продолжает работать даже в очередную волну коронавируса.

Подсказки для моряков на фрегате «Адмирал Макаров» Фото: Иван МАКЕЕВ

Курсанты, склонившись над картами, изучают основы навигации. В соседнем кабинете — обучающие стенды которые позволяют понять работу и принципы управления двигательной установкой корабля. Но самое интересное - в подвале. Здесь смонтирован специальный тренажер который полностью имитирует управление боевым кораблем. Можно задать высоту волн, ветер, дождь или снег, в общем любые условия чтобы курсантам было «тяжело в учении — легко в бою». А если смотреть строго на нос виртуального корабля даже начинает укачивать. Все это необходимо чтобы на учебном корабле «Смольный» выйти в открытое море. Именно реальный поход произвел неизгладимое впечатление на курсанта Алексея Поныполяка и заставил мечтать о новых горизонтах:

Врачи 1602 военного клинического госпиталя не отказываются от плановых операций даже во время очередной волны ковида Фото: Иван МАКЕЕВ

«Вышли из Севастополя и должны были дойти до Североморска, но из-за погоды пришлось сократить маршрут и остановиться в Балтийске. Теперь хочу пойти служить на Северный флот. К концу моего обучения на вооружение поступят новейшие корабли. Интересно испытать новое оружие и оборудование на практике и конечно испытать себя - север суров и по-настоящему закаляет тело и дух.»

Члены Общественного совета осмотрели ход строительства храма Святого Георгия Победоносца - главного храма ЮВО Фото: Иван МАКЕЕВ

Военные госпитали: «Среди военнослужащих всплеска заболеваемости коронавирусом нет»

Мечты движут и капитаном Татьяной Устиновой, стоматологом-хирургом 1472-го военно-морского клинического госпиталя: она хочет стать полковником медицинской службы. «На выбор будущей профессии повлияли мои родители, потому что врач - почетная профессия, а врач - военный вдвойне,» - говорит Татьяна. Да и как можно не мечтать, когда из окна открывается великолепный вид на Севастопольскую бухту, а сам госпиталь — ровесник города-героя Севастополя и Черноморского флота? Здесь трудятся более 300 врачей различных специальностей, ежегодно около 22 тысяч пациентов проходят стационарное лечение и еще 380 тысяч — амбулаторное.

Дмитрий Жигарев учится ходить заново в новейем экзоскелете Фото: Иван МАКЕЕВ

А у Дмитрия Жигарева мечты уже сбываются. 3 ноября 2017 года он потерял возможность самостоятельно передвигаться из-за повреждения спинного мозга. С 2018 года он проходит реабилитацию в Сакском военном клиническом санатории им. Н. И. Пирогова. Благодаря уникальным методикам лечениям, новейшим технологиям и заботливым рукам врачей он уже может передвигаться. Тренировки проходят в новейшем экзоскелете который помогает восстановить двигательную активность. Сами доктора называют случай уникальным, а Дмитрий считает что «у каждого есть своя звезда, надежда которая заставляет верить что невозможное — всегда может быть возможным!»

Совещание в штабе ЮВО Фото: Иван МАКЕЕВ

Мерам безопасности в пандемию в госпиталях уделяется особое внимание:

«Кроме вакцинации, основные профилактические меры элементарные, все те же, - маски, перчатки, соблюдение дистанции. Самые простые меры дают высокую эффективность.» - считает Алексей Ливарский, полковник медицинской службы, терапевт 1602-го военного клинического госпиталя. - «Готовы ли к очередной волне ковида? Вооруженные силы всегда готовы! Работаем с новой инфекцией, как и все, с апреля 2020-го года. В настоящее время среди военнослужащих всплеска заболеваемости нет. Это прямое следствие прививочной кампании прошлого года. сейчас в госпиталях округа военнослужащих с ковидом - около 10%. Остальные - это пенсионеры МО, члены семей военнослужащих, также мы помогаем нашим коллегам из системы гражданского здравоохранения - лечим обычных людей.»