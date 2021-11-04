Из психбольницы под Москвой сбежал судимый за убийство шепелявый мужчина с ранами на шее

Разыскивается Александр Кутузов, отбывающий наказание за убийство с 2006 года.

Из подмосковной психбольницы сбежал осужденный. Правоохранительные органы делают попытки, чтобы найти мужчину, но пока не получается.

- Разыскивается Александр Кутузов. Он отбывает наказание за убийство с 2006 года. Мужчина изначально был заключен в тюрьму, но пять лет назад попытался сбежать. Из-за чего его перевели в психбольницу с интенсивным наблюдением, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Мысль сбежать, видимо, не отпускала Александра Кутузова и все эти годы, проведенные в стенах психиатрической больницы в селе Троицкое Чеховского городского округа.

Утром 4 ноября мужчина воспользовался моментом, когда его вывели на прогулку. Охранники не успели обернуться, как увидели прыжок Кутузова. Сначала он запрыгнул на будку охранника, а затем перелез через забор.

О побеге Александра Кутузова предупредили жителей ближайших населенных пунктов. Рост мужчины - 167 см, среднего телосложения. У него темно-русые волосы, на шее с двух сторон имеются раны от порезов. Особая примета – шепелявит из-за отсутствия зубов на верхней части челюсти. На лице угревая сыпь.

Следователи уже устанавливают обстоятельства, в связи с которыми осужденному удалось сбежать из психбольницы.

- Судом в отношении сбежавшего ранее была применена принудительная мера медицинского характера. По данному факту следователем следственного отдела организовано проведение доследственной проверки, - рассказала kp.ru в Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.

Следователи проводят осмотры психбольницы, проводят опросы сотрудников и осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения сбежавшего мужчины.