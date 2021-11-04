Российские банки набирают персонал со знанием киргизского, узбекского и таджикского языков

Появились новые вакансии - консультанты в банк со знанием узбекского, таджикского или киргизского языков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мигранты уйдут в консультанты

На сайтах поиска вакансий появилось необычное объявление — требуются консультанты со знанием узбекского, таджикского или киргизского языков. Не на стройку, не в доставку и даже не в магазин. А в банк. И не в какой-нибудь, а в целый Сбер — один из ведущих в стране.

От кандидата много не требуется: образование - не ниже среднего, опыт — вообще не нужен, а уровень знания языка — средне-продвинутый (это называется B2). То есть, претендовать вполне может и выросшее в национальных республиках русскоязычное население. И никаких ограничений по гражданству. А платить обещают аж 67 тысяч рублей до вычета налогов. Плюс соцпакет, медобслуживание и прочие радости крупных корпораций.

Рассказал я об этом нескольким знакомым сотрудницам близлежащих сетевых магазинов, таскающим ящики с продуктами из подсобки в торговый зал — тут же кинулись составлять резюме, у них зарплата раза в три ниже.

Главное требование — готовность работать весь день на ногах (строителей и курьеров этим не запугать), общительность и способность «поднять настроение, даже рассказывая об онлайн-сервисах», говорится в объявлении о вакансии.

Дозвониться по телефону, указанного в объявлении не получилось, но и из описания понятно, чем придется заниматься. «Консультант узнает, зачем клиент пришел в банк, и направляет к нужному специалисту, рассказывает о преимуществах сервисов, продуктов и услуг Сбера, обучает клиентов пользоваться онлайн-сервисами и продуктами», говорится в объявлении.

Помогут перевести деньги за рубеж?

- Ничего удивительного — мигранты, приезжающие к нам на работу из стран Центральной Азии, по-русски говорят плохо, российские банковские работники по-узбекски или по-киргизски не говорят вообще, так что потенциальным клиентам никто не может объяснить, как пользоваться банковскими продуктами, а теперь смогут, - прокомментировал для kp.ru директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

По его мнению, главная задача спецперсонала для мигрантов — объяснить, как с помощью сервисов Сбера переводить деньги за рубеж.

Объем денег, которые мигранты переводят за границу, огромен — он сопоставим с бюджетом Москвы. В 2019 г., например, за рубеж, по данным Центробанка, ушло 13 млрд долл. И 70% этого потока пришлось на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. А в нынешнем году, несмотря на пандемию, объемы переводов значительно выросли. Например, если в июне 2019 г. за границу ушло 527 млн долл., то в июне 2021-го — уже 720 млн долл. Обслуживание такого потока — тоже доход.

- Сбер хочет контролировать этот сегмент, - резюмировал Солодков.

Эксперт не исключает, что и другие банки последуют этому примеру.

Но может, инициатива Сбера связана с тем, чтобы деньги не уходили из страны, а вкладывались в различные банковские продукты?

- Есть и такая прослойка — тех, кто намеревается осесть в России и приезжает сюда семьями, но она невелика, - говорит эксперт. - Основная масса людей приезжает для того, чтобы заработать деньги и отправить их домой. У себя на родине те, кто работают в России, считаются достаточно обеспеченными людьми, могут позволить себе построить дом, купить автомобиль. И даже те, кто оседают в России, все равно отсылают деньги в свои страны оставшимся там родственникам.

Угроза стройке и доставке

Однако помимо переводов за рубеж и привлечения новых клиентов для банковских продуктов, в банке возможно и другое приложение сил для мигрантов

- Очень показательное явление — банки включаются в борьбу за недорогие трудовые ресурсы, - отметил в беседе с kp.ru председатель попечительского совета ОПОРЫ России, в прошлом вице – президент ОАО «Сбербанк России» по развитию малого бизнеса Сергей Борисов. - Думаю, работа в зале с клиентами — не единственное направление, где Сбер может использовать труд мигрантов, либо ставших российскими гражданами выходцев из государств Центральной Азии. Это, например, и различные экосистемы Сбера — Сбермаркет и другие. Эффективность работы этого направления будет зависеть от трудовых ресурсов.

Однако наличие беловоротничковых вакансий для мигрантов, которые, возможно, начнут предоставлять и другие банки, по мнению эксперта, может таить опасность для других сфер, где заняты приезжие.

- Конечно, мигрантам более комфортно работать в крупной компании, где, как правило, соблюдается трудовое законодательство, сидеть в офисе, в форменной одежде, - говорит Борисов. - Но это оттянет их от малого и среднего бизнеса.

Неужели, опустеют стройки и службы доставки? Впрочем, может, это даже лучше — освободятся рабочие места для жителей российских регионов.

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