Новая избранница Харламова похвасталась свадебным платьем

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: Иван Макеев

После развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов быстро утешился: осенью прошлого года, всего через месяц после официального расторжения брака, его уже видели в компании новой избранницы – актрисы Катерины Ковальчук. Сегодня пара не скрывает своих чувств друг к другу. За минувший год их отношения стали еще крепче и, похоже, даже вышли на новый уровень. В Инстаграме Катерина похвасталась свадебным платьем.

28-летняя Ковальчук опубликовала короткий ролик, в котором она позирует в белоснежном платье. При этом девушка кокетливо выставила вперед оголенную ножку, счастливо улыбаясь снимающему ее оператору. Наряд на возлюбленной Харламова непростой – это дизайнерское свадебное платье. Возможно, Катерина просто решила поддержать дизайнера и снялась в модной фотосессии. А, возможно, возлюбленная Харламова уже присматривает себе подвенечный наряд. Тем более, что новую девушку Гарика успела оценить и одобрить его мама Наталья Игоревна.

Катерина сфотографировалась в подвенечном наряде. Фото: Инстаграм.

Поклонники давно отмечают, что рядом с Катериной Гарик заметно преобразился. Он сбросил лишний вес, выглядит подтянутым и посвежевшим. Очевидно, что роман с Ковальчук благотворно повлиял на его душевное и физическое состояние.

Впрочем, в последние дни Гарику было не до возлюбленной. Он несколько дней провел в больнице у постели больной дочки бок о бок с бывшей женой Кристиной Асмус. Семилетняя Настя серьезно заболела – врачи диагностировали у нее кишечную инфекцию. Кристина очень переживала за дочь.

- Несколько дней назад, после того, как мы отвезли ребенка в больницу, мне нужно было мчать в театр. И я поехала. И играла. Но даже не помню как… Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие? У меня ребенок в больнице! - рассказала Асмус в Инстаграме. - Да, дочка была в надежных врачебных руках, да, рядом был Гарик, но я ничего не могла поделать. Я сходила с ума. И, наверное, впервые в жизни поймала себя на мысли во время спектакля, что хочу, чтобы он скорее закончился… И мечтаю сейчас держать своего ребенка за руку, а не вот это все…

Из-за болезни дочери Кристина отменила съемки в кино, отказалась от выгодного рекламного контракта и от съемок в шоу «Вечерний Ургант».