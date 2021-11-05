Вид трясущейся Софии Ротару шокировал народ

София Ротару.

Каждое появление Софии Ротару вызывает небывалый ажиотаж. Любимая миллионами певица сейчас не частый гость премий и шоу, концертов она практически не дает. Однако на частных вечеринках она может спеть за внушительный гонорар. Так случилось и на этот раз.

София Ротару выступила на тайной вечеринке в Германии и вызвала переполох. На видео, которое стало достоянием общественности, 74-летняя знаменитость предстала перед публикой в черном костюме с зелеными блестящими вставками. София Михайловна исполнила свою легендарную музыкальную композицию "Червона рута".

От внимательных поклонников не ускользнули трясущаяся рука Ротару и ее еле открытые глаза. "Руки дрожат", "Неужели Паркинсон у Ротару, как у Славы Зайцева", "Что с Ротару? Почему не открываются глаза", - волнуются фанаты, подозревая страшное.

Артистка, как известно ведет закрытый образ жизни, а о том, что с ней происходит вне света софитов, почти ничего не известно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что вокруг певицы муссируются самые разные слухи. Ранее народ отмечал, что вокалистка не живет на Украине, а перебралась в солнечную Италию со всей семьей. А еще будто бы звезда предпочитает лишний раз не показываться на публике, поскольку перестаралась с пластическими операциями.

Меж тем врачи поспешили успокоить раздухарившихся фолловеров. Эскулапы усомнились в наличии неизлечимой болезни у Ротару. По словам специалистов, тремор рук, который так напугал поклонников исполнительницы, может возникать по различным причинам.

"У паркинсонизма есть еще замедленность движения - здесь мы этого не видим. Наоборот, она двигается бодрячком. Нельзя один маленький симптом рассматривать как повод для постановки диагноза. То, что я вижу: и скорость реакции, и то, как человек движется - без явных нарушений движения, - говорит о том, что это очень маловероятно Паркинсон", - цитирует Василия Шурова life.ru.

По его словам, причиной дрожания рук в данном случае может быть элементарная усталость. Кроме того, к тремору приводит прием некоторых препаратов.

В свою очередь, врач Алексей Казанцев добавил, что непроизвольное дрожание может появляться и из-за сахарного диабета, нехватки железа, проблем с почками и сосудами, рассеянного склероза и неврозов различной степени. "Также тремор может возникать и без каких-либо серьезных заболеваний. Например, из-за депрессивного состояния, лекарственных препаратов, алкоголя и переутомления", - заключил эксперт.