Из-за коронавируса Франция лишилась одного из главных гастрономических символов

Кондитерских Laduree в Париже - более 40, еще сто принимают покупателей в других городах мира Фото: EAST NEWS

Миндальные меренги с кремовой прослойкой внутри, обожаемые не только французами, но и британцами, ливанцами, турками, арабами и россиянами, многие годы были одним из символов не только Парижа, но и всей Франции.

Главную кондитерскую «Ладюре», расположенную на Елисейских полях, посещали многие. Каждым воскресным утром богатые парижане считали правилом хорошего тона побаловать себя и своих близких этим вкусным десертом.

Меренги «Ладюре»удостоились появления во многих кинолентах, в том числе и в знаменитом американском сериале «Секс в большом городе», главные героини которого любили посплетничать за чашкой чая с меренгами.

Кондитерских «Ладюре»в Париже - более 40, еще сто принимают покупателей в других городах мира, передает Le Point.

- Это не просто десерты и не просто кондитерская, это целая эпоха, с которой у каждого француза связана целая жизнь, - заверяет глава фирмы Давид Ольдер.

С 1993 года он, пекарь в пятом поколении, занимается развитием сети этих кондитерских по всему миру.

Слава к торговой марке пришла в 1862 году, когда у мельника и пекаря Луи-Эрнста Ладюре… сгорел магазин. Жена мельника предложила не восстанавливать на пепелище обычную булочную, а открыть на этом месте модный чайный салон для богатых парижанок, в котором те могли бы собираться и вести светские беседы.

Заведение Ладюре стало популярным не в последнюю очередь из-за качественной выпечки, предлагавшейся там посетителям. Особенно парижанкам понравились меренги.

Почти полтора века фирма работала во Франции, но с началом коронавирусной пандемии вести бизнес в Пятой республике оказалось делом убыточным, и «Ладюре» приняла предложение из соседней Швейцарии, где теперь и производит всю свою продукцию.

В погоне за оптимизацией расходов и экономией средств не было учтено главное – теперь на упаковках с продукцией «Ладюре» указано «произведено в Швейцарии». Многих поклонников истинно французского шика это не устроило. Так что по факту Франция лишилась одного из главных символов своей гастрономии, который теперь, как и многие другие аналогичные кондитерские изделия, должен значить на ценниках и в меню как макарон.

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