Страшная сказка для Европы: вслед за холодом придет голод

Cельхозпродукции в будущем году станет меньше, а цены на нее снова вырастут Фото: REUTERS

Нынешнее подорожание газа аукнется следующим летом Европе по полной. Зиму худо-бедно в Старом свете переживут и вряд ли замерзнут больше обычного. Но вот дальше начнется то, что принято называть отдаленными последствиями.

В Евросоюзе может случиться продовольственный кризис, вызванный нынешней ситуацией на газовом рынке. В Великобритании, Голландии и ряде других стран ЕС уже закрылись заводы по производству азотных удобрений, которые производятся как раз из природного газа. Закрылся аналогичный один из крупнейших в этой отрасли завод на Украине в Одессе. В Европе в целом к настоящему моменту свернуто уже более 20% мощностей в этой сфере. Нехватка удобрений уже привела к тому, что цены на эти удобрения выросли более, чем на 180% с начала года. Отсюда нетрудно сделать вывод, что сельхозпродукции в будущем году станет меньше, а цены на нее снова вырастут.

В этих условиях правительство России ввело ограничения на вывоз азотных удобрения на ближайшие полгода. Квоты, которые должны предотвратить вывоз на экспорт в ущерб внутреннему рынку, вступят в силу с 1 декабря нынешнего года, а срок их действия закончится 31 мая 2022-го. К тому моменту все посевные работы в Европе будут уже завершены. А без необходимого количества удобрений урожайность в Европе резко снизится.

- В структуре производства азотных минеральных удобрений существенную часть занимает цена газа. С ее ростом они неизбежно дорожают. За рубежом профильные предприятия уже даже закрываются, - заявил на совещании правительства премьер Михаил Мишустин и обосновал принятое решение. - Чтобы не допустить дефицита на нашем внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие, правительство по поручению президента временно на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных содержащих азот удобрений.

Россия, предпринимая данные шаги, идет не каким-то оригинальным путем. Китай еще в октябре ввел аналогичные ограничения на экспорт удобрений. Что касается нашего правительства, то, похоже, оно начало действовать на упреждение, а не ликвидировать последствия в таких важных вопросах. По сути, за пределами России в Европе остался только один крупнейший производитель удобрений – это Белоруссия.

Но Евросоюз наложил на Минск санкции и отменять их сейчас – это значит потерять лицо, показав, что сегодняшняя конъюнктура важнее принципиальных убеждений. Одним словом, Европа, пытаясь бороться с Россией и создав кризисную ситуацию на рынке газа, сделала плохо в первую очередь сама себе. Но признавать свои ошибки в ЕС явно не научились. А потому, наверное, стоит ожидать вскоре обвинений России в том, что она применила аммиачно-азотное оружие в гибридной войне. Из-за смехотворности подобных обвинений сомнительная честь озвучить их наверняка будет делегирована каким-нибудь традиционным русофобам-младоевропейцам: Литве, Польше или еще кому-нибудь. Собственно, мы можем даже согласиться с новым статусом России – удобрениеколонкой.

И для Москвы главное в этой ситуации – не обращать на них внимания, четко и последовательно проводя свою линию на предотвращение кризисных явлений на внутреннем рынке. А остальные могут и подождать.

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