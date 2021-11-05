Кишинев недоволен Россией и благодарит США за спасение от энергетического кризиса

Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила тех, кто, по ее мнению, помог ее республике в тяжелые дни, когда Кишинев остался без поставок газа и даже ввел режим чрезвычайного положения (ЧП). Если вы думаете, что ее благодарность хоть как-то относилась к России и непосредственно к "Газпрому", проявившему определенную гибкость на переговорах и при заключении нового контракта, то очень глубоко заблуждаетесь. Если полагаете, что благодарность была адресована Польше или хотя бы Украине, согласившейся передать 1,5 миллиона кубометров на условиях последующего бартерного возврата выделенного объема, то тоже ошиблись. Благодарность Санду выразила Вашингтону.

- Спасибо Соединенным Штатам за то, что были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживали тесный контакт с нашими американскими партнерами и надеемся, что вместе будем работать над повышением устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку, - заявила Майя Григорьевна.

Член Совета Федерации и известный российский тележурналист Алексей Пушков уже выразил по этому поводу, мягко говоря, недоумение.

- Как ни поступает Россия, все нашим "партнерам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией - плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях - тоже плохо. Даже еще хуже, - написал Пушков в своем Телеграм-канале. - За это премьер Молдавии обвинила нас в "жестокой игре", а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа

Действительно, в Кишиневе все слышнее становятся голоса и выражение недовольства по поводу заключенного контракта. Недоумение Пушкова трудно не разделить. Ведь, как вполне справедливо он отметил, Россия не возражала против любого варианта выхода Молдавии из газового кризиса, закупайте, что называется, у кого хотите. Но Кишинев сам выбрал партнера из России. Выбрал "Газпром".

- Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит "Газпром" снизить цену на газ - дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе, - добавил Пушков и резюмировал. - Дорого? Не берите.

Нет, роль США в разрешении кризиса на первый взгляд действительно не видна, рассматривай ее хоть в микроскоп. Из Вашингтона в Молдавию не пришло ни одного кубометра газа, ни в подарок, ни за деньги. США, вообще, игнорируют газовые потребности Европы, направляя весь имеющийся у них газ в Азиатско-Тихоокеанский регион, где цены на углеводороды существенно выше, чем в Евросоюзе. И в Америке ради Молдавии и пальцем не пошевелили.

Между тем, причины благодарности Майи Григорьевны Вашингтону становятся вполне объяснимы, если понять, за что именно она благодарит США. Старый посол США в Кишиневе Дерек Хоган, который не только открывал ногой в Молдавии любые двери, но и принимал поклоны от руководства республики по любому поводу, отбыл в Вашингтон, а новый в столицу страну пребывания еще не прибыл. И Майя Григорьевна, скорее всего, благодарна Вашингтону уже за то, что США позволили, а не запретили Молдавии вести переговоры и заключать новый контракт по газу с Россией. Других логичных объяснений благодарности Санду администрации США просто не существует.

С таким уровнем суверенности независимой Молдавии, к которой на полных парах идет Кишинев (о чем при президенте Додоне и мысли ни у кого не возникало), Майя Григорьевна скоро начнет поднимать руку, как школьница в классе, чтобы отпроситься выйти в туалет.

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