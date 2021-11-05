Италия решила выдавать привитым «Спутником V» европейские COVID-сертификаты: Как это будет работать

Pечь, к сожалению, фактически идет о ревакцинации, а не о признании нашей вакцины Фото: REUTERS

Добрая сотня тысяч проживающих на территории Италии иностранцев, возможно, наконец-то смогут выйти из тени и стать обладателями «зеленого паспорта» (так называемого грин-пасса) без которого жизнь на Апеннинах не то что невозможна, но сильно затруднена. В ресторане не посидишь, в парк развлечений или в музей не сходишь, на поезд или самолет, следующий в другой регион, не сядешь, на работу не попадешь.

Есть, конечно, вариант получения 48-часовых пропусков посредством сдачи экспресс-мазков на коронавирус, но для трудоустроенных граждан подобная эквилибристика влетает в копеечку, обходясь как минимум в 200-300 евро в месяц.

И речь ведь идет вовсе не о пресловутых антиваксерах, а о людях, которые честно сделали прививку российским «Спутником» или китайским «Синоваком».

Не далее как в минувший четверг, 4 ноября, итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что привитые не одобренными Европейским медицинским агентством вакцинами, в том числе российскими и китайскими, получат заветный сертификат.

- Сегодня издан циркуляр министерств здравоохранения, основанный на рекомендациях Итальянского агентства по лекарственным средствам, который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами не признанными ЕМА, получить бустерную дозу мРНК-вакцины - Pfizer или Moderna, - приводит слова министра агентство ANSA.

То есть, если вы привиты российской вакциной, нужно будет дополнить ее третьим уколом – уже признанным в Старом свете препаратом. После этого можно будет получить грин-пасс европейского образца, с которым уже можно спокойно передвигаться по Европе.

Правда, в документах итальянского Минздрава есть важная оговорка: - от последней (второй) прививки непризнанным в ЕС препаратом должно пройти не менее 28 дней, но и не более полугода. Превысившим же срок все равно придется проходить полный прививочный цикл. Так что речь, к сожалению, фактически идет о ревакцинации, а не о признании нашей вакцины.

Не совсем пока понятно и то, как это будет выглядеть на практике - ведь российские и китайские сертификаты в Италии не признаются и, соответственно, встает опрос о проверке их подлинности. Неясно также идет ли речь о всех привитых «Спутником» и «Синоваком» или только о жителях Сан-Марино и итальянцах, вакцинированных заграницей. Наконец, главный, пожалуй, для многих вопрос: смогут ли сделать себе бустерную прививку простые туристы? На него итальянские власти обещают ответить в ближайшее время.