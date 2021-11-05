Российского дипломата нашли мертвым в Берлине

По информации берлинских журналистов, главная версия случившегося — дипломат упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в центре Берлина Фото: ТАСС

Рано на тротуаре утром возле здания посольства Российской Федерации в Берлине было найдено бездыханное тело. Полицейские, которые сделали эту находку, вызвали скорую помощь, но попытка реанимировать человека ни к чему не привела. Отметим, что произошел инцидент еще 19 октября, но информация в СМИ об этом просочилась только сейчас. Как пишет немецкое издание Spiegel, погибший — сотрудник российской дипмиссии.

По информации берлинских журналистов, главная версия случившегося — дипломат упал с верхнего этажа посольского комплекса на Беренштрассе в центре Берлина. Как им удалось выяснить, погибший — 35-летний мужчина, который трудился вторым секретарем посольства с лета 2019 года. До этого он работал в столице Австрии Вене.

Официальные немецкие источники утверждают, что причина смерти так и не была установлена, а вскрытие не проводилось. Сейчас уже тело погибшего переправлено в Россию.

Случившееся не комментируют ни в посольстве РФ в ФРГ, ни в Министерстве иностранных дел — по «этическим соображением».

Из-за дипломатического статуса погибшего, немецкий прокурор не смог провести расследование случившегося.