Модный приговор: женщины, которые носят туфли на высоком каблуке, как правило, довольны своей интимной жизнью

Размер каблука имеет значение, если дело касается сексуальных удовольствий. Фото: Shutterstock

Дамы! Выше пятки!

Грустную медицинскую статистику, из которой следует, что от 30 до 40 процентов женщин совсем не испытывают оргазма или испытывают его крайне редко, можно, оказывается, сделать чуть веселее. То есть, изменить в лучшую сторону. Как? Очень просто, уверяют китайские ученые. Женщинам надо встать на каблуки высотой не менее 5 сантиметров и ходить на них примерно по 8 часов в день. И будет им сексуальное счастье.

Об исследованиях, которые были проведены в Шанхайском университета Фудань (Shanghai’s Fudan Universit), рассказывает газета The Times в материале под многозначительным заголовком «Секрет фантастической сексуальной жизни? Двухдюймовые каблуки» (The secret to a fantastic sex life? Two-inch heels). А сами китайцы доложили о своем «открытии» в специализированном журнале Translational Andrology and Urology.

О существовании «феномена каблука» свидетельствовал опрос, в котором приняли участие 1263 женщины, представившие широкий спектр предпочтений – от обуви на плоской подошве до шпилек. Из ответов следовало: эффект давали каблуки, высота которых превышала два дюйма – это чуть больше 5 сантиметров. То есть, женщины, которые регулярно носили такую обувь, чаще других сообщали о том, что вполне довольными своей сексуальной жизнью.

Как разъясняют китайцы, высокие каблуки наклоняют таз женщины таким образом, что у нее начинают интенсивно работать мышцы тазового дна или так называемого малого таза. Среди них есть и те, которые способствуют достижению оргазма, усиливая кровоток в области гениталий.

Максимальный эффект дают регулярные 8-часовые «тренировки» интимной области. Иными словами, чтобы не скучать ночами, надо днем носить высокие каблуки.

Мышцы малого таза или тазового дна, как его еще называют. От них зависят женские радости.

Ненавязчивый фитнес

Результаты исследования, проведенного в Университета Фудань, статистические дополнили те, которые несколько лет назад получили итальянские ученые из Университета Вероны (Department of Medicine and Public Health, University of Verona). Под руководством Мари Черруто (Maria Cerruto) они тоже изучали влияние каблуков той или иной высоты на работу мышц малого таза.

Эксперименты Марии и ее коллег нельзя назвать массовыми – в них участвовали 66 женщин в возрасте до 50 лет. Но данные, которые удалось добыть, были весьма объективными. Ведь ученые оснастили интимные места подопытных датчиками, которые измеряли биотоки, которые там возникали. Биотоки менялись в зависимости от наклона стопы, создаваемого каблуков, то есть, от его высоты. И от того, насколько активными были вовлеченные в работу мышцы. О чем ученые сообщили в научном журнале European Urology.

Оптимальная картина получалась тогда, когда высота каблука составляла 4 процента от роста женщины - это 6,8 сантиметра для 170-сантиметровой женщины. То есть, больше 5 сантиметров – результат близкий к китайскому.

Итальянцы объясняли, что эффект возникает от того, что снижается фоновая электрическая активность самых интимных мышц малого таза – тех, которые расположены ближе всего к гениталиям. В результате эти мышц оказываются более готовыми к появлению полового возбуждения, его усилению и последующему оргазму - могут сокращаться сильнее.

А мускулатура, находящаяся чуть поодаль от интимной, наоборот, начинает работать активнее. Получается ненавязчивый интимный фитнес – продолжительная тренировка, которая затрагивает еще и ягодичные мышцы, икроножные и мышцы бедра. Что позволяет держать фигуру в тонусе.

Бегая на шпильках, можно добраться до желаемой цели быстрее. Фото: Shutterstock

В свое время исследования Марии Черруто удостоил вниманием аж сам Маноло Бланик - знаменитый стилист, дорогущие шпильки которого обожала носить Керри Бредшоу из сериала «Секс в большом городе», редко страдавшая от недостатка оргазмов. Поприветствовав результаты, он советовал не впадать в крайности и в погоне за оргазмами не вставать на слишком уж высокие шпильки. Мол, каблук выше 11,5 сантиметра мешает красиво ходить и выглядит неэлегантно. Наука доказала, что стилист был прав: чрезмерный наклон стопы – то есть, каблук, высота которого превышала 4 процента от роста женщины – желаемого эффекта не давал. Это и китайцы подтвердили.

КСТАТИ

Женщина на каблуках? Это еще и красиво

Оптимальную высоту каблуков – с эстетической точки зрения - определили польские психологи из Университета Вроцлава, экспериментировавшие под руководством профессора Богуслава Павловского. Получили результат, сами того не подозревая, пытаясь разобраться в немного другом вопросе. А именно, насколько длинны должны быть женские ноги, чтобы казаться красивыми? Каков верхний предел, за которым их нижние женские вызывают уже не восхищение, а недоумение?

Польские ученые искали оптимальную длину женских ног - с эстетической точки зрения.

Ученые показывали мужчинам фотографии одних и тех же женщин в полный рост – сначала со «своими родными» ногами, а потом с удлиненными на компьютере - на 5 процентов, на 10 и на 15.

Казалось бы, добровольцы должны были бы восхититься последними, самыми длинными ногами, о которых обычно говорят, мол, от ушей растут.

Однако мужчины вожделенно оценили «добавки» лишь в 5 и 10 процентов. А в 15 посчитали чрезмерными. Из чего исследователи сделали вывод: удлинение ног в среднем на 6 - 8 делает женщин привлекательнее в глазах мужчин. О чем сообщили в журнале New Scientist, на который ссылалась газета The Guardian.

Женщины, предпочитающие шпильки, редко жалуются на свою сексуальную жизнь. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Подсчитаем - уже самостоятельно. Средняя длина нормальных женских ног составляет примерно 55 процентов от роста женщины. Стало быть, заметно приукрасить женщину можно, удлинив ей ноги где-то на 4 - 5 процентов от роста. Как? Не трудно догадаться. Опять же посредством каблуков. Для 170-сантиметровой дамы будет оптимальным, если удлинить ей ноги – считайте, что приподнять - примерно 7 сантиметров. А это почти в точности соответствует высоте каблуков, на которую указывали и китайцы, а чуть раньше и итальянцы.

Вот так: и полезно, и красиво.