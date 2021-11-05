Никогда не было, и вот опять "остаточне прощевай"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины сделал очередное истери... извините, историческое заявление. О том, что Украина окончательно порвала с Россией.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ "ПРОЩЕВАЙ!"

- Мы разорвали эту политическую связь с Русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда, - заявил Дмитрий Кулеба на брифинге в рамках "Open Zakarpattia 2021. Форум развития" и далее ударился в фантазии собственного измышления. - Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна. Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально.

Нет, конечно, если то, что происходит сейчас в Незалежной, называется европейским путем развития, то никто никого удерживать не собирается, избави Боже от такого развития, что называется. Можно было бы напомнить Дмитро Кулебе, что он тут абсолютно не оригинален в таком заявлении. Предыдущий президент Украины Петро Порошенко с завидной частотой говорил России "остаточне прощевай" и даже стихи читал. Правда, почему-то не "щирого украинца" Тараса Шевченко, а "клятого москаля и кацапа" Михаила Лермонтова. Чаще, чем "прощевай" России, Порошенко разве что объявлял об очередном вторжении России.

Кулеба, правда, оговорился, что не знает конкретных сроков вступления Украины в НАТО и в ЕС, но тут ему на помощь пришел посол Украины в Германии Андрий Мельник. Который в интервью немецкому изданию четко обозначил временные рамки. - Соглашение нового федерального правительства, в котором Германия пообещает Украине членство в ЕС и НАТО, станет геополитическим прорывом, - со стальными нотками в голосе заявил пан Мельник и обозначил – Украина вступит в НАТО через 10 лет, а в ЕС – через 15.

Не важно, что все эти вопросы решаются исключительно консенсусом, а не какой-то одной страной, будь она даже Германия или США. И что даже одного голоса против, например, со стороны Венгрии (или той же Польши, начинающей смотреть на Незалежную со все большим скепсисом) достаточно, дабы поставить на пути непреодолимый шлагбаум). Тут ведь главное – уверенно пообещать. А там, кто выживет, ишак или падишах. Сроки обозначены – пора ждать.

Правда, начальник Мельника господин Кулеба был не столь категоричен. Он даже призвал европейские страны и Вашингтон поверить Киеву на слово. Мол, мы пообещаем, и нас возьмут.

ЧЕСТНОЕ БЛАГОРОДНОЕ СЛОВО

- Реформы очень важны, никто с этим не спорит. Борьба с коррупцией, все правильно. Но не надо нести на себе всю грусть реформ. Если будет политическое решение в ЕС и НАТО забрать Украину, то, во-первых, и нам будет легче делать реформы. А во-вторых, нас возьмут даже с некоторыми незавершенными реформами под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства, - опять не удержался Кулеба от фантазий. Видимо, забыл сразу про несколько народных поговорок: "Пообещать не значит жениться", и "Обещанного три года ждут". А в Европе, обжегшись на Украине, становящейся все более токсичной, эти премудрости начинают вспоминать. Чему, кстати, способствуют многочисленные заявления украинских политиков. Например, что если бы у Киева осталось ядерное оружие, то Украина сейчас могла бы шантажировать весь мир. После этого верить в заверения про "честное благородное" как-то не тянет никого, кто не оторвался от земли.

Кстати говоря, реакции в Европе на яркие и зажигательные речи Кулебы и Мельника (последний особенно любит упирать на предательство Германии и "историческую вину" немцев перед украинцами) пока не последовало. И вряд ли последует какой-либо словесный ответ. Там давно поняли, что украинские политики и прочие официальные лица озвучивают свои влажные фантазии в расчете на украинскую аудиторию, которая, как считают в Киеве, имеет память чуть меньшую по объему, чем у золотых рыбок. А потому практически каждый день им можно втюхивать одну и ту же сказку о "страшном Путине", "агрессии России" и грядущем процветании Незалежной.

А вот не словами, а делом Европа ответ Украине уже подготовила. Европейский союз исключил Украину из списка безопасных для путешествия стран.

- Сегодня утром послы ЕС решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка для безопасных путешествий, что будет формализовано в начале следующей недели, - сообщил аккредитованный в Брюсселе журналист Рикард Йозвяк. А это значит, что не только европейские туристы не поедут на Украину, но и самостийным заробитчанам безвизовый путь для гастарбайтерства в Европу закроют. И Кулеба был вынужден это признать, но тут же придумал очередную спасительную соломинку.

- После исключения Украины из «зеленого списка» ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев, - дипломатично выразился он.

Угу, путешествия для украинцев. В Венскую оперу и в Париж попить смачную каву с теплым круассаном. Ой, кто тут сказал про итальянские утки и польские теплицы? А Кулеба ничего не слышал, что Польша думает продолжить забор от беженцев, который она тоже начала строить на своей границе с Белоруссией, и на польско-украинскую границу? Так что старое армейское выражение "от забора и до обеда" в украинском варианте можно будет переиначить в определение европейского шляха Украины "от обеда и до забора".

ГУЛЯТЬ, ТАК ГУЛЯТЬ! А РВАТЬ - ТАК УЖ РВАТЬ!

Кстати, с Русским миром надо бы рвать свидомым не только в политическом отношении, но и в экономическом: газопроводы там, коксующийся уголь, газ, сырье, свинина, которую Украина стала импортировать больше, чем отправляет на экспорт, сахар и т.д. Зерно вот на Украине подходит к концу, так не стоит в Русский мир обращаться. Ах, да, это же все по линии других ведомств, а там другие кулебы сидят. Этот за них не отвечает. Зато этот готов поддержать полный запрет для граждан России на въезд на территорию Незалежной. Против чего мы, кстати, практически не возражаем. Поскольку каждый гражданин России на территории Украины становится при нынешних властях потенциальным заложником. А с украинскими родственниками можно и в нашей стране повидаться.

С каждым днем все больше проявляется на полотне картина маслом, как незалежная Украина в гордом одиночестве сидит посреди поля. И рядом с ней на том поле никого нет, никто даже на минуточку не присаживается.

Вот только обещать "остаточне прощевай" – это, к сожалению, еще не значит "жениться". И это мы тоже знаем.

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