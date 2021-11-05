Вячеслав Володин: "Депутат не может находиться в оппозиции к своим обязанностям"

Председатель Госдмуы РФ Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин в пятницу стал одним из самых цитируемых в СМИ российских политиков. Он выступил в своем телеграм-канале, дал интервью Znak.com и журналистам телеканала "Россия 24".

О БУДУЩЕМ ДЕПУТАТА ОТ КПРФ РАШКИНА

- Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, Генпрокурор обратится в Госдуму с просьбой снятия иммунитета, которым обладает Рашкин. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы Генпрокурора и примем решение.

Напомним, депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина ночью 29 октября задержали в Саратовской области и в багажнике машины, за рулем которой он находился, были обнаружены части разделанной туши лося, а неподалеку были впоследствии найдены шкура и оставшаяся часть туши, охотничье ружье и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. От медицинского освидетельствования на предмет наличия алкоголя в крови депутат отказался.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОППОЗИЦИЯ

- Оппозиция по определению должна быть конструктивной. Только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны. В то время как деструктивные политические силы ориентированы на прямо противоположное — на подрыв основ государственности, усиление влияния зарубежных стран, рост напряженности внутри общества

О ПОЗИЦИИ ДЕПУТАТОВ

- Депутаты обладают равным статусом, одинаковыми правами и обязанностями независимо от партийной принадлежности… От какой бы партии ни был избран депутат, он должен помнить, что несет персональную ответственность перед своими избирателями. Должен понимать, что представляет парламент своей страны. Быть в оппозиции к полномочиям, которыми его наделил народ, депутат не может.

О ПОЛНОМОЧИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

- Это базовый закон, он рамочный, потому что предоставляет возможности региональным парламентам принимать решения, исходя из специфики региона, исходя из их понимания решения вопроса, но есть ряд положений, которые носят обязательный характер

- Регион решает, предоставить органам прокуратуры возможность законодательной инициативы или нет. "В законопроекте предоставляется такое право органам прокуратуры в обязательном порядке. И мы считаем, это правильно, потому что прокуратура исполняет контрольно-надзорные полномочия и сталкивается с правоприменительной практикой.

- Новый закон позволит регионам самостоятельно определять, стоит ли давать местному губернатору право оставаться на два срока подряд на должности или нет. Регионы могут оставить эти два срока, а могут отменить.

О РАСХОДАХ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В БЮДЖЕТЕ

- В ситуации, связанной с пандемией, у нас постоянно в повестке вопросы здравоохранения. Нам важно сделать все для того, чтобы спасти жизнь человека. И в бюджете это тоже находит отражение.

- Расходы на здравоохранение выросли с 3 трлн 811 млрд. рублей в допандемийном 2019 году до планируемых на 2024 год 5 трлн 656 млрд. рублей.

- Важно, чтобы средства, которые все больше и больше выделяются на цели повышения качества здравоохранения, доходили до человека, и чтобы у нас была эффективная государственная медицинская помощь… Чтобы деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина. Поэтому спрашивать надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств, организацию системы здравоохранения.