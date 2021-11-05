Брижит Бардо написала письмо в защиту коз, а потом ее оштрафовали на 20 тысяч евро за расизм

Брижит Бардо выписали штраф в 20 тысяч евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Газета Le Figaro сообщает, что суд Сен-Дени взыскал со звезды французского кино Брижит Бардо штраф в 20 тысяч евро. Виной тому стало открытое письмо актрисы и зоозащитницы префекту острова Амори де Сен-Кантен в Индийском океане.

Еще в 2019 году она составила открытое обращение, в котором указала на «гены дикарей» у жителей этой местности, ведь они, по данным Бардо, практикуют отрубание голов козам.

Брижит назвала жителей Реюньона «туземцами, которые сохранили свои дикие гены», что означает «выродившееся население, все еще пропитанное варварскими традициями, которые являются их корнями» или даже реализуют «воспоминания о каннибализме прошлых веков».

Заместитель прокурора Беренжер Прюдом на слушании в начале октября осудил «оскорбительные, серьезные и неоднократные высказывания в отношении граждан в целом, типичные для расистских оскорблений», тем более, «исходящие от человека, который использует свою известность для защиты дела и знает, что его слова будут иметь особое эхо».

Прокуратура требовала оштрафовать актрису на 25 000 евро (2 миллиона рублей), а также оплатить публикацию решения суда в СМИ за счет ответчика. Судьи внимательно выслушали аргументы обвинения, ответчиков и истцов, которые со своей стороны получили «символический бонус» в качестве компенсации морального ущерба и 15 000 евро в качестве компенсации за судебные издержки (1,2 миллиона рублей). В итоге с Бардо взыскали 20 тысяч евро (1,6 миллионов рублей). Она извинилась за высказывание, сославшись на переживания за трагическую судьбу коз.

Пресс-секретаря актрисы Брюно Жаклена также оштрафовали на 4 тысячи евро (330 тысяч рублей) как соучастника преступления — за участие в публичных оскорблениях. Он рассылал письмо Бардо в редакции изданий острова Реюньон.

Французская пресса тут же напомнила, что в 2011 году Бардо была оштрафована за расистские высказывания на 15 тысяч долларов (1 миллион рублей), а в 2008 году арестовали на два месяца за критику французских мусульман.

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