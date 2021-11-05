«Мне повезло, что он решил уйти»: Барановская поблагодарила Аршавина за то, что он ее бросил

Юлия Барановская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Барановская рассталась с Андреем Аршавиным около десяти лет назад. Экс-супруга футболиста очень тяжело пережила развод. Однако сейчас, спустя годы, она осознала: все, что ни случается, - к лучшему. Юлия смогла реализоваться и построила успешную карьеру на телевидении. Если бы она по-прежнему жила с Андреем, то никогда не решилась бы на такой поступок. Поэтому теперь она искренне благодарна бывшему мужу за то, что он решил ее бросить.

- Мне очень повезло, и я говорю абсолютно искренне. Мне повезло, что отец моих детей когда-то принял решение от меня уйти. Самостоятельно я бы никогда в жизни на такой поступок не решилась. Что бы ни происходило, я бы оставалась в этих отношениях.

Только сейчас, будучи свободной, я понимаю, какой я стала внутри, и я понимаю, что он подарил мне возможность реализовать себя. Совершить поступок, сделать шаг — я бы не сделала, он мне помог, и в итоге я ему очень благодарна. Мне повезло, что он так поступил, сейчас, спустя годы, я это понимаю. В моменте это была смерть, - рассказала Барановская в программе «Быть человеком».

Юля и Андрей прожили вместе девять лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Юля занята любимой работой и воспитанием троих детей. А недавно она купила себе уютный загородный дом и теперь занимается его обустройством. У Андрея Аршавина же в жизни все не так однозначно. Он пережил еще один тяжелый развод – с журналисткой Алисой Казьминой, к которой он ушел от Барановской.

После развода на фоне стрессов у Алисы развилось аутоиммунное заболевание. Женщина пережила кому, сепсис, шесть операций. Она потеряла былую красоту, ее нос практически провалился. Самое печальное, что из-за тяжелой формы болезни врачи признали ее неоперабельной и отказались делать пластическую операцию по восстановлению носа. Шансы на то, что она вернет свою прежнюю внешность, пока нет.

Помимо болезни в ее жизни хватает и других стрессов. Алиса призналась, что самым тяжелым испытанием для нее стало выселение из дома, где она жила с детьми. Андрей и его мама требовали, чтобы Алиса съехала из особняка, в котором она поселилась после свадьбы с Андреем. Суд принял решение о выселении многодетной матери из этого дома. После этого женщина заявила, что Аршавин и его мать лишили ее и детей последнего. Сейчас Алиса живет в новом доме, который она снимает.